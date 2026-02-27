Euroleague: Χωρίς άμυνα δεν πας πουθενά - Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Παρί (99-104) - Real.gr

Δίχως πλάνο στην άμυνα και... ξεχασμένος για 36 λεπτά στους πανηγυρισμούς από την πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε με το... πείσμα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να γυρίσει ένα χαμένο παιχνίδι, αλλά έμεινε στην... προσπάθεια και στο... χείλος της δέκατης θέσης.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 99-104 από την Παρί στο Telekom Center Athens, για την 29η αγωνιστική βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 16-13 μετά από τρεις σερί ήττες και δύο κολλητές εντός έδρας.

Στον αντίποδα οι Γάλλοι, οι οποίοι έγιναν η έκτη ομάδα που περνάει νικηφόρα από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στη φετινή σεζόν, βελτίωσαν το ρεκόρ τους 10-18 με το δεύτερο σερί «διπλό» τους.

Ένας… αγνώριστος Παναθηναϊκός που βρέθηκε να «κυνηγά» στο σκορ από τη δεύτερη περίοδο, είδε τον Μόργκαν στο 36΄ να εκτελεί από τα 6,75 και να διαμορφώνει το 79-94, δίνοντας τέλος στα όποια όνειρα ανατροπής είχαν οι «πράσινοι».

Κι όμως ακόμη και στο -15 ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέβις πίστεψε στο… θαύμα και με 13 σερί πόντους του, έδωσε τη… σκυτάλη στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος με πέντε προσωπικού του (ένα τρίποντο) μείωσε σε 99-101 στα 44΄΄ για τη λήξη!

Ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού είχε την ευκαιρία για την ολική ανατροπή στα 2,6΄΄, αλλά αστόχησε στο κρισιμότερο τρίποντο, με τον Εργκίν Αταμάν να διαμαρτύρεται για φάουλ και να αποβάλλεται με δεύτερη τεχνική ποινή και τον Ρόμπινσον να διαμορφώνει από τη γραμμή των ελευθέρων βολών το τελικό σκορ για την Παρί, που σε όλο το ματς είχε… στήσει στον τοίχο τον Παναθηναϊκό από τα 6,75 και τον εκτελούσε, τελειώνοντας τον αγώνα με 17/36 τρίποντα!

Με την αποψινή αποτυχία το «τριφύλλι» αισθάνεται από τη δέκατη θέση την… ανάσα της Ντουμπάι που ακολουθεί με ρεκόρ 15-14 και αν δεν κάνει step up βάζει σε κίνδυνο την παρουσία του στα πλέι οφ.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού, που του έλειψε ο Κέντρικ Ναν (αισθάνθηκε καταβεβλημένος και έμεινε εκτός 12άδας), ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 27 πόντους, ενώ σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κένεθ Φαρίντ με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ, σε μία βραδιά που δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Ντίνος Μήτογλου. Ο Τι Τζέι Σορτς πρόσθεσε 14 πόντους, ο Τσεντί Όσμαν 12 και 10 ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Από την Παρί έλαμψε ο «συνήθης-ύποπτος» Ναντίρ Ιφί με 20 πόντους, ενώ από 14 πρόσθεσαν οι Στίβενς και Μόργκαν.

Τα δεκάλεπτα: 29-29, 45-58, 70-80, 99-104

Με τις άμυνες να έχουν περάσει σε… δεύτερη μοίρα, η Παρί παρέσυρε με τον γρήγορο ρυθμό της τον Παναθηναϊκό στο πρώτο δεκάλεπτο, υποχρεώνοντας τον να κυνηγά στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του και να μην μπορεί να ανακόψει τις επιθέσεις σε πρώτο χρόνο της γαλλικής ομάδας. Με την ευστοχία, μάλιστα, από μέση και μακρινή απόσταση οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν γρήγορα με 9-16 στο 5΄, πριν ο Παναθηναϊκός ελέγξει τα ριμπάουντ και με σερί 5-0 μειώσει σε 14-16. Και πάλι όμως τα τρίποντα των Γάλλων τους βοήθησαν να ξεφύγουν με +6 (18-24) στο 7΄, για να… σώσει την κατάσταση ο Φαρίντ, ο οποίος με δύο σερί γκολ-φάουλ διαμόρφωσε το 29-29 της πρώτης περιόδου, απέναντι σε μία Παρί που μετρούσε 6/10 τρίποντα!

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου και με τον Γκραντ να κερδίζει καλάθι και φάουλ προσπέρασε με 36-34 στο 12΄. Ωστόσο, λάθη και αστοχία βοήθησαν την Παρί να απαντήσει και πάλι με τρίποντα και με σερί 0-8 να προηγηθεί με 36-42 στο 14΄. Με τους «πράσινους» να προσπαθούν… μάταια να βρουν στόχο από τα 6,75 (2/11 μέχρι το 20΄) και την γαλλική ομάδα να ελέγχει τα ριμπάουντ, οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν μέχρι το ημίχρονο, έστειλαν στο 19΄ τη διαφορά στο +10 (45-55), μετά από φάουλ του Χολμς στον Ρόμπινσον, ενώ ο Ιφί από τα 6,75 βοήθησε την ομάδα του να πάρει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +13 (45-58).

Με τον Παναθηναϊκό να έχει ξεχάσει την άμυνα και να δέχεται τέσσερα σερί τρίποντα από την Παρί στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου, οι «πράσινοι» βρέθηκαν στο 25΄ στο -12 (58-70), τη στιγμή που η συγκεντρωμένη γαλλική ομάδα επέστρεψε στο +13 στο 27΄ (64-77). Δύο καλές άμυνες, έδωσαν ελπίδα στο «τριφύλλι», το οποίο απάντησε με σερί 6-0 για το 70-77, αλλά τα βήματα που ακολούθησαν του Σλούκα και τα διαδοχικά επιθετικά ριμπάουντ της Παρί, επέτρεψαν στον Ουατάρα να βρεί στόχο από τα 6,75, να επαναφέρει τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (70-80) στο 29΄ και να παραμείνει αναλλοίωτη μέχρι το 30΄ από τα λάθη του Παναθηναϊκού.

Ένα καλάθι και φάουλ του Ρόντεν και ο αιφνιδιασμός που ακολούθησε από τον Καβαλιέρε έγραψε για πρώτη φορά το +15 (72-87) για την Παρί, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που έδειχνε χαμένος στη… μετάφραση. Δίχως πλάνο σε άμυνα και επίθεση, ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να… ανασάνει απέναντι στους Γάλλους, οι οποίοι στο 34΄ βρέθηκαν στο +17 (74-91) και έδειξαν να βάζουν τέλος στη σεμνή τελετή από τα 6,75 με τον Μόργαν στο 36΄ (79-94)… Ωστόσο, ο Χέιζ-Ντέιβις πάλεψε για την ανατροπή του αιώνα και με 13 σερί πόντους του μείωσε σε 94-98 στο 1:47΄ πριν από τη λήξη. Ένα τρίποντο του Ρόμπινσον έδειξε να γέρνει οριστικά την πλάστιγγα υπέρ της Παρί (94-101), αλλά με τον Ρογκαβόπουλο… on fire (5 σερί πόντοι του) ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο -2 (99-101) στα 44΄΄! Η χαμένη επίθεση της Παρί, έφερε τον Χέιζ-Ντέιβις αντιμέτωπο με την ανατροπή του αιώνα, αλλά στα 2,6΄΄ ο Αμερικανός αστόχησε στο νικητήριο τρίποντο και η προσπάθεια έμεινε στη μέση…

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκαρθία, Γιόβτσιτς, Μανουέλ

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 14 (1), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 12, Χολμς 4, Σλούκας 6, Χέιζ-Ντέιβις 27 (4), Ρογκαβόπουλος 10 (2), Γκραντ 7 (1), Φαρίντ 17, Ερνανγκόμεθ 2.

ΠΑΡΙ (Φραντσέσκο Ταμπελίνι): Ιφί 20 (4), Καβαλιέρ 10 (2), Ρόμπινσον 13 (1), Ερέρα 3 (1), Ρόντεν 9 (1), Στίβενς 14 (1), Ντοκοσί 8, Φαγιέ 2, Μόργκαν 14 (4), Ουατάρα 3 (1), Χόμες, Γουίλις 8 (2).