EuroLeague: «Διπλό» οκτάδας για την Μπαρτσελόνα - Real.gr

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 89-79 στο Βελιγράδι για την 14η αγωνιστική της EuroLeague, σημειώνοντας ένα τεράστιο «διπλό» που την κρατάει σε τροχιά οκτάδας.

Κυριαρχώντας στα τρία από τα τέσσερα δεκάλεπτα της αναμέτρησης, οι Καταλανοί ανέβηκαν στο 9-5, με τον Γουίλ Κλάιμπερν να πετυχαίνει 20 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και τους Μπριθουέλα και Σενγκέλια να στηρίζουν την ομάδα σε μία από τις σημαντικότερες νίκες της φετινής σεζόν.

Ο Ερυθρός Αστέρας υποχώρησε στο 9-5. Οι προσπάθειες των Γκρέιαμ και Μπάτλερ δεν αρκούσαν, ενώ η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς υστέρησε στην περιφερειακή εκτέλεση, με αποτέλεσμα η ήττα να έρθει φυσιολογικά…

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 39-46, 57-63, 79-89.