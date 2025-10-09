EuroLeague: Δοκιμασία στη Βιτόρια για τον Παναθηναϊκό - Real.gr

Με κοινό ζητούμενο την επίτευξη της δεύτερης νίκης τους στη φετινή Euroleague, ρίχνονται στη μάχη της 3ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αυτή την εβδομάδα

Αμφότεροι συνδύασαν με 1-1 την πρώτη από τις δέκα «διαβολοβδομάδες» της regular season, αφού ο Ολυμπιακός είχε μία εκτός έδρας νίκη επί της Μπασκόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός μία εντός έδρας νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου στην πρεμιέρα. Για ν’ ακολουθήσει η ήττα των «ερυθρόλευκων» από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία και η ήττα των «πρασίνων» από την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ).

Για την 3η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Βιτόρια, όπου την Πέμπτη (9/10, 21:30) αντιμετωπίζει την Μπασκόνια, ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι στο ΣΕΦ την Παρασκευή (10/10, 21:15). O Nίκος Ρογκαβόπουλος του Παναθηναϊκού αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του Μπασκόνια, ενώ ο Φιλίπ Πετρούσεφ επιστρέφει στο ΣΕΦ, μετά από μία σεζόν κατά την οποία είχε παραχωρηθεί δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα από τους «ερυθρόλευκους» μέχρι να παραχωρηθεί το περασμένο καλοκαίρι στην Ντουμπάι.

Ξεχωρίζει το ισπανικό ντέρμπι Μπαρτσελόνα-Βαλένθια, την Παρασκευή (10/10) με τις «νυχτερίδες» να είναι μία από τις τρεις αήττητες ομάδες στις δύο πρώτες αγωνιστικές (μαζί με τις Χαποέλ Τελ Αβίβ και Ζαλγκίρις Κάουνας).

Η Ζαλγκίρις αγωνίζεται στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν την Παρασκευή (10/10), ενώ την ίδια ημέρα η Πρωταθλήτρια Euroleague 2025 Φενερμπαχτσέ υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου και των πολλών απουσιών στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα στερηθεί των υπηρεσιών του τραυματία Αρμάντο Μπέικοτ.

Αμφίρροπες κρίνονται και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της Πέμπτης (9/10): Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μονακό (Μονακό), Παρτιζάν (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία), Παρί (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) και Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (9/10, 21:30)

Από μία έδρα που πέρασε ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα της Euroleague φέτος, θα επιδιώξει να περάσει και ο Παναθηναϊκός, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, όταν σιτς 21:30 την Πέμπτη (9/10) παίρνουν θέση στο τζάμπολ, απέναντι στην Μπασκόνια στη Βιτόρια. Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική, εξαιτίας της χαλαρής αμυντικής απόδοσής τους (δέχτηκαν 103 πόντους από τους «μπλαουγκράνα» και παρά τους 27 πόντους και τα 8 ριμπάουντ του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αλλά και τους 18 πόντους και τις 11 ασίστ του Κώστα Σλούκα.

Οι «πράσινοι» μπήκαν με το δεξί στην Greek Basketball League, με νίκη επί του ΠΑΟΚ, σ’ ένα ματς που ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ασταμάτητος. Έτσι, χωρίς προβλήματα, πέραν της γνωστής απουσίας του Ματίας Λεσόρ, θα μεταβούν στη Χώρα των Βάσκων, με υψηλές πιθανότητες για το 2-1 στη φετινή διοργάνωση.

O Nίκος Ρογκαβόπουλος του Παναθηναϊκού αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του Μπασκόνια.

Την ίδια ώρα, οι Βάσκοι έχουν ξεκινήσει με δύο ήττες, αφού μετά από την ήττα από τον Ολυμπιακό ηττήθηκαν και από τη Βιλερμπάν στη Γαλλία. Αυτό σημαίνει πως οι παίκτες του Πάολο Γκαλμπιάτι αισθάνονται πίεση και θα τα δώσουν όλα, για να ικανοποιήσουν το φίλαθλο κοινό τους, με μία πρώτη νίκη, η οποία λαμβάνει μεγαλύτερη αξία, αν επιτευχθεί απέναντι στον Πρωταθλητή Euroleague 2024 και οικοδεσπότη του φάιναλ φορ του 2026.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΝΤΟΥΜΠΑΙ (10/10, 21:15)

Η ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης επί ισπανικού εδάφους ανήκει στο παρελθόν για τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αγωνιστούν για πρώτη φορά τη νέα σεζόν μπροστά στο φίλαθλο κοινό τους (σε όλες τις διοργανώσεις) την ερχόμενη Παρσκευή (10/10, 21:15), όταν υποδέχονται τη μία εκ των τριών νέων ομάδων της Euroleague, την Ντουμπάι, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ντεμπούτο στη Euroleague αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος αγωνίστηκε κόντρα στο Μαρούσι, για πρώτη φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετρώντας 12 πόντους με 2/3 τρίποντα και 4 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής. Έναν μικροτραυματισμό στην ποδοκνημική αντιμετωπίζει ο Εβάν Φουρνιέ, εξαιτίας του οποίου δεν αγωνίστηκε απέναντι στο Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ έκανε ατομική προπόνηση την Τρίτη (7/10) και την Τετάρτη, όταν στο πρόγραμμα υπάρχει ομαδική προπόνηση θα επιδιώξει να επιστρέψει. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει καλύτερη εικόνα για το αν μπορεί να τον υπολογίζει απέναντι στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων την Τετάρτη (8/10). Δεδομένη είναι η απουσία του τραυματία Κίναν Έβανς για τους «ερυθρόλευκους».

Οι 77 πόντοι που πέτυχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποτελούν χαμηλή παραγωγικότητα για τη Euroleague και κόντρα στην Ντουμπάι καλούνται να βρουν περισσότερες λύσεις επιθετικά.

Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς ταξιδεύει στο Φάληρο με μία σημαντική απουσία, αφού ο ηγέτης της ομάδας, ο Τζάναν Μούσα, αποκόμισε πρόβλημα στο γόνατο στον αγώνα με τη Σπλιτ (92-58) για την Αδριατική Λίγκα. Ο Βόσνιος γκαρντ/φόργουορντ αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση σε λίγες εβδομάδες. Η απουσία του Μούσα προστίθεται σε αυτές των Αλέκσα Αβράμοβιτς και Μαμ Ζαϊτέ, οι οποίοι επίσης παραμένουν εκτός δράσης, ενώ το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ντουμπάι αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Τούρκος διεθνής ψηλός Σερτάκ Σανλί.

ο Φιλίπ Πετρούσεφ επιστρέφει στο ΣΕΦ, μετά από μία σεζόν κατά την οποία είχε παραχωρηθεί δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα από τους «ερυθρόλευκους» μέχρι να παραχωρηθεί το περασμένο καλοκαίρι στην Ντουμπάι.

Η Ντουμπάι ξεκίνησε τη Euroleague με εντός έδρας νίκη, 89-76, επί της Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, για να ηττηθεί, κατά τη 2η αγωνιστική με 103-81, από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Euroleague έχει ως εξής:

EUROLEAGUE

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8-10/10/2025)

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου

Μπασκόνια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 21:30

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μονακό (Μονακό)

Παρτιζάν (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Παρί (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 21:15

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-0

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 2-0

Βαλένθια (Ισπανία) 2-0

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1

Παναθηναϊκός 1-1

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-1

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-1

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-1

Ολυμπιακός 1-1

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-1

Παρτιζάν (Σερβία) 1-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-1

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-1

Μονακό (Μονακό) 1-1

Παρί (Γαλλία) 1-1

Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-1

Μπασκόνια (Ισπανία) 0-2

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-2

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ