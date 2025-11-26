Euroleague: Έχασε το... μυαλό του στην 4η περίοδο ο Ολυμπιακός - Γνώρισε την ήττα 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα - Real.gr

Ο Ερυθρός Αστέρας ανέβηκε στο 9-4 και μοιράζεται πλέον το «ρετιρέ» με τον Παναθηναϊκό και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ ο Ολυμπιακός έπεσε στο 8-5.

Το επιμέρους σκορ 32-15 υπέρ του Ερυθρού Αστέρα στην 4η περίοδο στέρησε τη νίκη και την κορυφή από τον Ολυμπιακό, στο Βελιγράδι, απ΄ όπου θα επιστρέψει στην Αθήνα, με ήττα 91-80 για την 13η αγωνιστική της Euroleague και ρεκόρ 8-5. Στον αντίποδα, ο Ερυθρός Αστέρας ανέβηκε στο 9-4 και μοιράζεται πλέον το «ρετιρέ» με τον Παναθηναϊκό και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η ομάδα του Πειραιά είχε προηγηθεί και με +12 (48-60) στα μισά της 3ης περιόδου χάρη σε 14 πόντους του Σάσα Βεζένκοφ σ’ αυτό το διάστημα. Όμως, το καλύτερο παιχνίδι του Βούλγαρου φόργουορντ αυτή τη σεζόν (29π. με 4/8 τρίποντα και 8ρ.) δεν θα αποδεικνυόταν αρκετό για να πάρει τη νίκη στην “ Beograd Arena” ο Ολυμπιακός.

Από το +6 (59-65) στο 30ό λεπτό, ο Ολυμπιακός δέχτηκε σερί 13-0 στις αρχές της 4ης περιόδου με τρία εύστοχα τρίποντα, ένα από Μπάτλερ και δύο από Γκρέιαμ, για να βρεθούν στο -7 (72-65). Τα δύο διαδοχικά τρίποντα του Ολυμπιακού, ένα από τον Παπανικολάου και ένα από τον Ντόρσεϊ, έβαζαν τους Πειραιώτες ξανά στη διεκδίκηση της νίκης (72-71), 5:43΄΄ πριν τη λήξη. Για να πάρει τη σκυτάλη από τον MVP Τζόρνταν Ενβόρα (23π.) ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος σημειώνοντας και τους 10 πόντους του (!) στο τελευταίο δεκάλεπτο (μοίρασε και 9 ασίστ) να γίνει ο ήρωας της σερβικής ομάδας. Ντόρσεϊ και Ουόκαπ αστόχησαν σε λέι απ στο τέλος, ενώ άστοχος ήταν και ο Βεζένκοφ σε προσπάθεια για τρεις. Ο Ντόρσεϊ (16π. με 4/8 τρίποντα) θα ευστοχούσε έξω από τα 6.75 για το 86-80, αλλά ήταν πολύ αργά αφού απέμεναν 38΄΄.

Ο Ολυμπιακός που πήρε και 13 πόντους από τον Εβάν Φουρνιέ πλήρωσε τα 17 λάθη (11 οι γηπεδούχοι) και πληγώθηκε από την άμυνά του, αφού είδε τον Ερυθρό Αστέρα να έχει 80% ευστοχία στα τρίποντα (12/15) κι ενώ οι παίκτες του Μπαρτζώκα σούταραν με ποσοστό 38,2% έξω από τα 6.75 (13/34).

Ο Τσίμα Μονέκε σημείωσε double double με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Σεμι Οτζελέγιε πέτυχε 15 πόντους με 3/3 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 37-38, 59-65, 91-80

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας με τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόμπριτς, Ενβόρα, Μονέκε και Μοτιεγιούνας. Τα εύστοχα τρίποντα των Μοτιεγιούνας και Μονέκε επέτρεψαν στον Ερυθρό Αστέρα να προηγηθεί με 8-2. Η πιεστική άμυνα των παικτών του Σάσα Ομπράντοβιτς από το πρώτο δευτερόλεπτο αποδιοργάνωσε την αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού, για το +7 (12-5) των γηπεδούχων που είχαν κορυφαίο τον Ενβόρα με 7 πόντους στο 1ο δεκάλεπτο. Ο Εβάν Φουρνιέ… ξεκλείδωσε επιθετικά τους Πειραιώτες με 2/2 τρίποντα, κι ενώ ο Λι πήρε τη θέση του Ουόκαπ στο παρκέ, και ο Ολυμπιακός μείωσε στον πόντο 16-15. Όμως, πέντε σερί πόντου του Οτζελέγιε έδωσαν αέρα έξι πόντων στο 10ο λεπτό στους Σέρβους (21-15).

Ένα τρίποντο του Φουρνιέ και δίποντο από τον Πίτερς έφεραν τον Ολυμπιακό ξανά στον πόντο 21-20. Κι όταν Κάλινιτς και Λι ευστόχησαν διαδοχικά σε τρίποντα (24-23), ο Ντόντα Χολ με 2 βολές επέτρεψε στον Ολυμπιακό να προσπεράσει (24-25). Η ομάδα του Πειραιά προσπέρασε και με 24-27 με τον Φουρνιέ να φτάνει τους 11 πόντους. Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ μοίραζε ασίστ, ο Μονέκε κυριαρχούσε όμως στα ριμπάουντ και ο Μοτιεγιούνας στο «5» σκόραρε, για να απαντήσει με σερί 9-0 ο Ερυθρός Αστέρας και σε συνδυασμό με τα τρίποντα από Ντεβόντε και Ενβόρα να ξεφύγει και πάλι με +6 (33-27). Το σερί του Ολυμπιακού (4π. ο Βεζένκοφ, 2 ο Ντόρσεϊ) έφερε το ματς στα ίσα (33-33). Αν και ο Ολυμπιακός υπερτερούσε στα ριμπάουντ (17-25 στο ημίχρονο με τον Βεζένκοφ να έχει μαζέψει τα 7), υπέπεσε σε 10 λάθη στο ά μέρος (6 οι γηπεδούχοι), τα οποία δεν του επέτρεπαν να οικοδομήσει διαφορά. Πάντως, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, πήγαν προπορευόμενοι, έστω και με βραχεία κεφαλή στ’ αποδυτήρια (37-38), χάρη σε τρίποντο του Ντόρσεϊ και καλάθι του Σέρβου σέντερ του Ολυμπιακού Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Για να θυμηθεί… ποιος είναι ο Σάσα Βεζένκοφ στην 3η περίοδο και να πάρει από το χέρι την ομάδα του. Ο Βούλγαρος φόργουορντ, που είχε πετύχει 9 πόντους στο πρώτο μέρος, έφτασε τους 23 με 4/9 τρίποντα μέχρι το τέλος της 3ης περιόδου, για το +9 (53-62) υπέρ της ελληνικής ομάδας… παρά τους 19 πόντους του Ενβόρα. Μάλιστα, οι Πειραιώτες είχαν προηγηθεί και με +12 (48-60) δια χειρός Μιλουτίνοφ που ήταν επίσης καθοριστικός, όπως και ο Ντόρσεϊ που είχε συνδεθεί με το καλάθι, πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Κι όταν ο Τσίμα Μονέκε πήρε το 3ο φάουλ του Ουόρντ για το 54-62 και ο Οτζελέγιε (15π. στο 30ό λεπτό) μείωσε ακόμη περισσότερο με τρίποντο (57-62), χάρη σε βολές από Λι και Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε στο +6 (59-65) το 3ο δεκάλεπτο.

Τους Λι, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Χολ ξεκίνησε ο Μπαρτζώκας στην 4η περίοδο. Το σερί 13-0 (!) του Ερυθρού Αστέρα, με τρία εύστοχα τρίποντα, ένα από Μπάτλερ και δύο από Γκρέιαμ… δεν ήταν σίγουρα κάτι που περίμενε ο Ολυμπιακός στην έναρξη της 4ης περιόδου. Οι Σέρβοι από το -6 στο 30ό λεπτό προσπέρασαν με +7 (72-65) κι ενώ ο Φουρνιέ είχε αστοχήσει δις σε τρίποντο και ο Παπανικολάου μία. Κι εκεί που όλα έδειχναν πως ο Ερυθρός Αστέρας είχε το μομέντουμ, τα δύο διαδοχικά τρίποντα του Ολυμπιακού, ένα από τον Παπανικολάου και ένα από τον Ντόρσεϊ, έβαζαν τους Πειραιώτες ξανά στη διεκδίκηση της νίκης (72-71), 5:43΄΄ πριν τη λήξη. Μέχρι το 76-73 υπέρ των γηπεδούχων ο Ενβόρα θα σημείωνε τους 4 πόντους του Ερυθρού Αστέρα και ο Βεζένκοφ τους 2 του Ολυμπιακού. Ο Μιλουτίνοφ επέστρεψε στο παρκέ και ο Βεζένκοφ κρατούσε στο ματς τους Πειραιώτες, φτάνοντας τους 29 πόντους, για το 79-77 (είχε ευστοχήσει σε τρίποντο ο Κάλινιτς). Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ με τρίποντο έδωσε απόσταση 5 πόντων στην ομάδα του (82-77), με 3:24΄΄ ν’ απομένει για την ολοκλήρωση της «μάχης» των «ερυθρόλευκων» Ελλάδας και Σερβίας. Κι αφού Βεζένκοφ και Κάλινιτς αστόχησαν σε τρίποντα, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ μεγάλωσε ακόμη περισσότερο τη διαφορά (84-77). Ο Ντόρσεϊ δεν βρήκε στόχο σε λέι απ, για να το πράξει ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ (86-77 με 1:27΄΄ ν΄ απομένει) διευρύνοντας σε 7-0 τόσο το προσωπικό του σερί όσο και του Ερυθρού Αστέρα. Βεζένκοφ και Ενβόρα αστόχησαν έξω από τα 6/75. Ο Ντόρσεϊ ευστόχησε σε τρίποντο (86-80) στα 38΄΄ και ο Παπανικολάου για να σταματήσει τον χρόνο έστειλε τον Μονέκε στη γραμμή των βολών (88-80) στα 36΄΄. Ο Ουόκαπ πήγε σε λέι απ και αστόχησε και οι… όποιες ελπίδες του Ολυμπιακού… εξανεμίστηκαν. Για το τελικό 91-80 με τρίποντο στα 5’’ του μεγάλου πρωταγωνιστή του Ερυθρού Αστέρα Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ που σημείωσε και τους 10 πόντους του στην 4η περίοδο (!), ενώ μέτρησε και 9 ασίστ.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Σάσα Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 10 (2), Πάβτσιτς, Γκρέιαμ 9 (3), Μπάτλερ 5 (1), Κάλινιτς 8 (2), Ντόμπριτς 2, Μοτιεγιούνας 8 (1), Ενβόρα 23 (3), Οτζελέγιε 15 (3), Μονέκε 11

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Ουόρντ 2, Λι 4 (1), Βεζένκοφ 29 (4), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 16 (4), Πίτερς 2, Μιλουτίνοφ 7, Χολ 2, Φουρνιέ 13 (3)