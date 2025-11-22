Euroleague: Εύκολα η Βίρτους τη θλιβερή Μακάμπι - Real.gr

Η Βίρτους επικράτησε εύκολα 99-89 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Μπολόνια, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 6-6 μετά από τις πρώτες 12 αγωνιστικές της Euroleague.

Στην τελευταία θέση παραμένουν οι Ισραηλινοί με 3-9.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά με 17-9, αλλά η Μακάμπι αντέδρασε άμεσα και μάλιστα προηγήθηκε 33-32 στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου.

Ένα νέο ξέσπασμα της Βίρτους μετέτρεψε μέσα σε τρία λεπτά το εύθραυστο 44-40 σε 56-42 με επί μέρους σκορ 12-2. Έτσι οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με +14 που ήταν και η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς έως το σημείο εκείνο, χάρη σε «καταιγισμό» τριπόντων (10/22 στο πρώτο ημίχρονο).

Με τον Κάρσεν Έντουαρντς να σκοράρει… κατά ριπάς, η διαφορά ανέβηκε ακόμα περισσότερο και ουσιαστικά έγινε μη αναστρέψιμη (76-61 στο 28΄) . Με το ηθικό στο ναδίρ, οι Ισραηλινοί του Οντέντ Κάτας δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν και οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με το τελικό 99-89.

Ασταμάτητος ο Έντουαρντς, σταμάτησε στους 26π. με 8/15 τρίποντα ενώ ο Μόργκαν είχε 17π. με 3/7. Για τους ηττημένους πάλεψε ο Μάρτσιο Σάντος σε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του με 19π.

Τα δεκάλεπτα: 26-24, 56-45, 80-66, 99-89