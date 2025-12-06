EuroLeague: Ένα τρίτο δεκάλεπτο ήταν αρκετό για την Μπασκόνια - Real.gr

Η Μπασκόνια επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 88-78 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, σε αγώνα που κρίθηκε από το... ξέσπασμα των Βάσκων στο τρίτο δεκάλεπτο.

Οι γηπεδούχοι, μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, ανέβασαν ρυθμό στο δεύτερο μέρος, κυριάρχησαν στα ριμπάουντ και στην ενέργεια, ανοίγοντας τη διαφορά στους 16 πόντους και ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό της αναμέτρησης.

Για τη Μπασκόνια (ρεκόρ 5-9), οι Σπανιόλο και Καμπαρό ξεχώρισαν με 18 και 21 πόντους, αντίστοιχα, ενώ ο Σίμονς πρόσθεσε 11 πόντους. Από την πλευρά της Αρμάνι (ρεκόρ 7-7), οι Μπολμάρο και Μπρούκς πέτυχαν από 16 πόντους και ο Μπούκερ 13, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να ανακόψουν την πίεση των γηπεδούχων.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 49-42, 70-54, 88-78.