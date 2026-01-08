Euroleague: Επέστρεψε στις νίκες, αλλά δεν έπεισε - Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 84-71 της Βίρτους Μπολόνια - Real.gr

Οι «πράσινοι» μετρούν 13 νίκες και 8 ήττες και είναι σε τροχιά εξάδας.

Ο Παναθηναϊκός δεν έπεισε με τη διάρκεια του και στον τρίτο διαδοχικό αγώνα του στο Telekom Center Athens, αλλά πήρε αυτό που ήθελε, δηλαδή μία νίκη κυρίως ψυχολογίας, μετά από δύο σερί εντός έδρας ήττες στη Euroleague, από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο. Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα με το τελικό 84-71 επί της Βίρτους Μπολόνια, για την 21η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 13-8, με το οποίο παραμένουν σε τροχιά εξάδας. Στον αντίποδα, οι Ιταλοί υποχώρησαν στο 10-11 και εκτός δεκάδας…

Το «τριφύλλι» επιδόθηκε σε… κλεφτοπόλεμο στα τρία πρώρα δεκάλεπτα, με αμυντική έκλαμψη στην πρώτη περίοδο και επιθετικά ξεσπάσματα σε δεύτερη και τρίτη, διατηρώντας το προβάδισμα. Στον… επίλογο του αγώνα, όμως, και μετά από το επιθετικό κρεσέντο του Νίκου Ρογκαβόπουλου (5 σερί πόντοι), έγραψε στον φωτεινό πίνακα το 66-53 στο 33΄ και δεν αισθάνθηκε ξανά την… ανάσα των Ιταλών.

Ο Κέντρικ Ναν πήρε… μπροστά στο δεύτερο ημίχρονο, τελειώνοντας τον αγώνα με 21 πόντους, ενώ θετικός ήταν και πάλι ο Ρισόν Χολμς με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ. «Διψήφιος» σε πόντους και ο Τσεντί Όσμαν με 11 πόντους.

Από τη Βίρτους ξεχώρισε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 39-33, 56-48, 84-71

Με τον Έντουαρντς να μπαίνει «ζεστός» και τον Παναθηναϊκό να βγάζει μία νευρικότητα σε άμυνα και επίθεση, οι Ιταλοί πήραν γρήγορα τα ηνία στο σκορ (0-4 στο 2΄), ενώ είχαν το προβάδισμα μέχρι το 6΄, όταν ο Παγιόλα έγραψε από τα 6,75 το 9-11. Ωστόσο, η αμυντική αφύπνιση των «πράσινων», με παγίδες, έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, τη στιγμή που οι Οσμάν και Χολμς οδηγούσαν την επίθεση, έχοντας σημειώσει από 6 πόντους. Υποχρεώνοντας μάλιστα τη Βίρτους σε 5 λάθη, το «τριφύλλι» απάντησε με επιμέρους σκορ 14-2, ξεφεύγοντας στα 11΄΄ για τη λήξη της πρώτης περιόδου με +10 (23-13), ενώ έκλεισε το δεκάλεπτο στο +8, μετά από καλάθι του Σμάιλαγκιτς (23-15).

Ο Οσμάν παρέμεινε «ζεστός», χαρίζοντας στο 13΄ στον Παναθηναϊκό τη μεγαλύτερη του διαφορά στο παιχνίδι (+13, 27-15). Ωστόσο, η έλλειψη διάρκειας σε άμυνα και επίθεση, δεν επέτρεψε στους «πράσινους» να κρατήσουν τη διψήφια διαφορά, βάζοντας πάλι στο παιχνίδι τη Βίρτους. Η ιταλική ομάδα, η οποία υστέρησε στα επιθετικά ριμπάουντ, κράτησε στους 16 πόντους την ελληνική ομάδα στη δεύτερη περίοδο, ροκανίζοντας τη διαφορά μέχρι το -3 (36-33 στα 30΄΄ για τη λήξη του ημιχρόνου), με τον Ναν να ευστοχεί από τα 6,75 στην εκπνοή και να στέλνει την ομάδα του στα αποδυτήρια στο +6 (39-33).

Στην τρίτη περίοδο, η Βίρτους συνέχισε την πίεση και με τους Έντουαντς, Μόργκαν βρέθηκε και πάλι μία… ανάσα από την ανατροπή (39-37). Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός βρήκε ξανά ρυθμό στην άμυνα. Χολμς και Ερνανγκόμεθ επιδόθηκαν σε… διαγωνισμό μπλοκ, ενώ Όσμαν και Ναν σε αντίστοιχο κλεψιμάτων, δίνοντας ώθηση στην ομάδα να ξεφύγει με περισσότερους από 10 πόντους (48-37, 24΄). Ο Χολμς πρόσθεσε 5 πόντους για το 53-40 (26΄) και το «τριφύλλι» μπήκε στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα 8 πόντων (56-48).

Στην τέταρτη περίοδο και με το σκορ στο 59-53, ο Ρογκαβόπουλος απάντησε με ένα προσωπικό σερί 5-0 (τρίποντο και κάρφωμα) και ο Σορτς έδωσε λύσεις για το 66-53 στο 33΄. Ο Παναθηναϊκός κράτησε σταθερά τη διαφορά, ενώ στα τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε και μετά την τεχνική ποινή στον Έντουαρντς, ο Ναν έβαλε βολή και τρίποντο για το 72-58, κλειδώνοντας ουσιαστικά την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 4, Όσμαν 11 (1), Χολμς 16, Σλούκας 5 (1), Ρογκαβόπουλος 7 (1), Σαμοντούροβ, Γκραντ 7, Ναν 21 (2), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 9 (1), Γιούρτσεβεν 2.

ΒΙΡΤΟΥΣ (Ντούσκο Ιβάνοβιτς): Έντουαρντς 24 (3), Παγιόλα 6 (1), Νιανγκ, Σμάιλαγκιτς 2, Τέιλορ 6 (2), Άλστον, Χάκετ 6 (1), Μόργκαν 12 (2), Τζάλοου 3, Ντιουφ 2, Ακέλε 10.