Euroleague: Επέστρεψε στις νίκες κάνοντας περίπατο - Ο Ολυμπιακός επικράτησε 107-84 της Βιλερμπάν - Real.gr

Απέναντι σε μία ομάδα που δεν ενδείκνυται για… συμπεράσματα, την ουραγό Βιλερμπάν, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες μετά από τρεις διαδοχικές ήττες, επικρατώντας με 107-84, στο ΣΕΦ, για την 17η αγωνιστική της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» θα κάνουν Χριστούγεννά με χαμόγελα, μετά την απογοήτευση για τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα στη διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός που δεν είχε τους τραυματίες Ουόρντ, ΜακΚίσικ (ο Μόντε Μόρις θα κάνει ντεμπούτο με τον Κολοσσό) ανέβηκε στο 9-7 με αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής του αγώνα του με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ. Η Βιλερμπάν είναι τελευταία με ρεκόρ 4-13.

Η ομάδα του Πειραιά οικοδόμησε διψήφια διαφορά από την 1η περίοδο, τη συντήρησε με πολυφωνία στην επίθεση και αποτελεσματικότητα στην άμυνα, με τον Μπαρτζώκα να έχει την ευκαιρία να ρίξει τους Σέιμπεν Λι και Όμηρο Νετζήπογλου στο παρκέ στο τέλος.

Πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» αναδείχτηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 22 πόντους (4/8 τρίποντα) και 6 ασίστ, ο Εβάν Φουρνιέ σημείωσε 21 πόντους με 2/3 τρίποντα, ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 17 πόντους με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ διψήφιοι ήταν Νιλικίνα (11π.), Μιλουτίνοφ (10π.,6ρ.) και Χολ (10π.). Ο Πίτερς, σε μια βραδιά που ήταν άστοχος έξω από τη γραμμή του τριπόντου (2/6) σημείωσε 6 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ.

Η Βιλερμπάν που δεν είχε τον κορυφαίο παίκτη της Νάντο ντε Κολό (τραυματίας) υπέπεσε σε 16 λάθη (9 ο Ολυμπιακός) και είχε διψήφιους δύο παίκτες, τους Σακίλ Χάρισον (11π.) και Έντουιν Τζάκσον (10π.).

Τραυματίστηκε σοβαρά στην 3η περίοδο ο Αρμέλ Τραορέ από πλευράς Βιλερμπάν και πήρε τον δρόμο προς τ’ αποδυτήρια υποβασταζόμενος.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 44-34, 75-56, 107-84

Στην αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού επέστρεψε ο Ντόρσεϊ, μαζί με τους Ουόκαπ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Ο Πιερίκ Πουπέ ξεκίνησε με τους Ερτέλ, Χάρισον, Λάιτι, Αζανσά και Βοτιέ. Χωρίς να πιάσει υψηλή απόδοση, ο Ολυμπιακός οικοδόμησε διαφορά έξι πόντων (18-12), χάρη στα τρίποντα από Παπανικολάου, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ. Ο Γάλλος φόργουορντ μπήκε στη θέση του Κώστα Παπανικολάου, πριν συμπληρωθεί το πρώτο τρίλεπτο, καθώς ο αρχηγός του Ολυμπιακού αιμορραγούσε μετά από αγκωνιά στο πρόσωπο από τον Βοτιέ, σε προσπάθεια του τελευταίου για κάρφωμα. Η Βιλερμπάν δεν είχε πρωταγωνιστή, πήρε σκορ από πολλούς παίκτες, αλλά δεν μπορούσε ν’ ακολουθήσει τον Ολυμπιακό και βρέθηκε στο -12 (26-14) στο τέλος της 1ης περιόδου. Ο Ντόρσεϊ είχε σημειώσει 9 πόντους, Φουρνιέ 8 και 4 ο Βεζένκοφ που αντικαταστάθηκε από τον Πίτερς, στα 2:24΄΄πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου.

Το σερί 5-0 της Βιλερμπάν, από Τραορέ και Τζάκσον με την έναρξη της 2ης περιόδου έφερε τη γαλλική ομάδα στο -7 (26-19). Νιλικίνα και Μιλουτίνοφ (ο Χολ αγωνίστηκε μόνο στο 1ο λεπτό της 2ης περιόδου) έδωσαν και πάλι διψήφια τιμή στη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού, για το 30-19 (+11). Η Βιλερμπάν υπερίσχυε στα αμυντικά ριμπάουντ, είχε και περισσότερες ασίστ και με επιμέρους σκορ 6-10 μείωσε ξανά στο -7 (36-29). Ο Ολυμπιακός απάντησε με δύο διαδοχικά τρίποντα από Νιλικίνα και Βεζένκοφ (42-32), για να φτάσει τους 9 πόντους ο Βούλγαρος διεθνής φόργουορντ του Ολυμπιακού (44-32). Ο Τραορέ διαμόρφωσε το σκορ του ημιχρόνου (44-34) μετρώντας 8 πόντους στο ά μέρος (7 ο Μπαστιάν Βοτιέ και 6 ο Τομά Ερτέλ). Η Βιλερμπάν υπέπεσε σε 9 λάθη στο πρώτο 20άλεπτο, ενώ ο Ολυμπιακός σε 4.

Η παρουσία του Μιλουτίνοφ βελτίωσε την αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού στην 3η περίοδο, με τον Σέρβο να μαζεύει ριμπάουντ, να μοιράζει ασίστ και να πετυχαίνει πόντους (10π., 6ρ., 3 κοψίματα, 2 ασίστ στο τέλος της 3ης περιόδου). Επιθετικά, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν «καυτός» για να αγγίξει τους 20 πόντους διαμορφώνοντας το 65-46. Ο Βεζένκοφ έκανε το 68-46 φτάνοντας τους 15 πόντους, για να τραυματιστεί σοβαρά ο Αρμέλ Τραορέ από πλευράς Βιλερμπάν και να πάρει τον δρόμο προς τ’ αποδυτήρια υποβασταζόμενος, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να τον χειροκροτεί για να τον εμψυχώσει. Ο Φουρνιέ έφτασε τους 16 πόντους για το 73-51, ο Έντουιν Τζάκσον ήταν εύστοχος πίσω από τη γραμμή του τριπόντου (73-54), για ν’ αυξήσει σε 22 τους πόντους το ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (75-54) και ο Εντιαγέ μείωσε (75-56 το σκορ στο τέλος του 3ου δεκαλέπτου). Το επιμέρους σκορ της 3ης περιόδου ήταν 31-22 υπέρ των «ερυθρόλευκων».

Το +22 (80-58) δεν άργησε για τον Ολυμπιακό μετά από 2/2 βολές του Βεζένκοφ και τρίποντο του Φουρνιέ. Ο Χολ που έπαιζε στο «5» από την έναρξη της 4ης περιόδου σημείωσε 3 πόντους για το 85-64. Ο Γκλιν Ουάτσον πήρε πρωτοβουλίες για τη Βιλερμπάν που είδε τον Βοτιέ ν’ αποβάλλεται με 5 φάουλ. Ο Πίτερς σημείωσε τους πρώτους πόντους του με τρίποντο (95-71) 4:33΄΄ πριν τη λήξη, για να ρίξει στο παρκέ και τον Σέιμπεν Λι ο Μπαρτζώκας για πρώτη φορά αμέσως μετά (στη θέση του Νιλικίνα), με τον Αμερικανό να είναι επίσης εύστοχος σε τρίποντο (98-73) στα 3:37΄΄ πριν τη λήξη. Στο παρκέ πέρασε και ο Ομηρος Νετζήπογλου που πέτυχε και καλάθι, διαμορφώνοντας το τελικό 107-84.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Νιλικίνα 11 (1), Λι 3 (1), Βεζένκοφ 17 (1), Παπανικολάου 5 (1), Νετζήπογλου 2, Ντόρσεϊ 22 (4), Πίτερς 6 (2), Μιλουτίνοφ 10, Χολ 10, Φουρνιέ 21 (2)

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Πιερίκ Πουπέ): Αταμνά 6, Χάρισον 11, Ερτέλ 9 (1), Αζινσά 8 (1), Μασά 4, Τζάκσον 10 (2), Λάιτι 6 (2), Εντιαγέ 6, Ουάτσον 9 (1), Βοτιέ 7, Τραορέ 8