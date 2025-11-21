Euroleague: Επίδειξη δύναμης της Χαποέλ στο Μιλάνο - Real.gr

Εντυπωσιακή στο β΄ ημίχρονο, η Χαποέλ Τελ Αβίβ πέρασε από το Μιλάνο με 105-83 επί της Αρμάνι και παραμένει στην κορυφή της Euroleague με 9-3 μετά από 12 αγωνιστικές.

Στο 6-6 οι Ιταλοί του Έτορε Μεσίνα, που δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες μετά το «διπλό» επί του Ολυμπιακού.

Τα δεκάλεπτα: 25-25, 45-49, 64-76, 83-105

Η Αρμάνι έδειξε ότι μπορεί να κοντράρει τους Ισραηλινού στο ξεκίνημα και προηγήθηκε 30-25 με πρωταγωνιστή τον Μπολμάρο. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη άρχισε σταδιακά να ανεβαίνει και έκλεισε με προβάδισμα 45-49 το ημίχρονο. Με εντυπωσιακή εκκίνηση και σερί 13-0 στην έναρξη της τρίτης περιόδου, ξέφυγε 61-45 στο 24΄, ανέβασε τη διαφορά και στο +18 (72-54 στο 27΄) και δεν κοίταξε πίσω. Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν κι έτσι η Χαποέλ έφυγε νικήτρια 105-83 με «καυτή» την τριάδα Μπλέικνι (20π., 4/6 τρίποντα), Οτούρου (20π., 7ρ.), Μπράιαντ (18π., 6ρ., 4ασ.). Διασώθηκε ο Μπολμάρο για τους γηπεδούχους με 16π., 4ασ.