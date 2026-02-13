Euroleague: Επιστροφή στις νίκες για τη Μονακό (102-92 την Μπασκόνια) - Real.gr

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη έσπασε το αρνητικό σερί των πέντε ηττών στη EuroLeague, επικρατώντας της Μπασκόνια με 102-92 στο Πριγκιπάτο, για την 28η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Μονεγάσκοι ανέβηκαν στο 16-12, με τον Νίκολα Μίροτιτς (16π.) να ξεχωρίζει, συνδυάζοντας παραγωγικότητα και σωστή αναλογία ασίστ/λαθών. Οι Τζέιμς (17π.), Οκόμπο (16π.) και Νέντοβιτς (12π.) πρόσφεραν καθοριστικά στην επίθεση, ενώ οι πόντοι από λάθη (25-7) και οι δεύτερες ευκαιρίες (12-16) αποδείχθηκαν καθοριστικοί για τη νίκη.

Η Μπασκόνια έπεσε στο 9-19, πληρώνοντας τα πολλά λάθη και την αστοχία στα περιφερειακά σουτ, παρά τις καλές εμφανίσεις των Φόρεστ (15π.), Λουαού-Καμπαρό (15π.), Ομορούγι (14π.) και Ντιακιτέ (14π.).

Τα δεκάλεπτα: 29-24, 46-50, 74-73, 102-92