Euroleague: Επιστροφή στις νίκες με MVP Τολιόπουλο (Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 93-74) - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε το ρεκόρ του σε 14-9 και μπήκε και πάλι σε τροχιά εξάδας, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στη 15η ήττα της.

Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στις νίκες είχε ονοματεπώνυμο: Βασίλης Τολιόπουλος! Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ πάτησε το glass floor του Telekom Center Athens μετά από 14 αγωνιστικές στη Euroleague (τελευταία ήταν στην 9η αγωνιστική), λόγω του… εξοστρακισμού του Τι Τζει Σορτς (δεν πήρε χρόνο συμμετοχής) και επιβεβαιώνοντας το ταλέντο του οδήγησε το «τριφύλλι» στη νίκη με 93-74 επί της Μπασκόνια, για την 23η αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε το ρεκόρ του σε 14-9 και μπήκε και πάλι σε τροχιά εξάδας, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στη 15η ήττα τoυς.

Οι «πράσινοι» γέμισαν αυτοπεποίθηση μέσα από την άμυνα του πρώτου ημιχρόνου (κράτησαν την Μπασκόνια στους 31 πόντους) και με τον Τολιόπουλο… οργιάζει στην τρίτη περίοδο «καθάρισαν» το παιχνίδι. Ο 29χρονος μέτρησε σε οκτώ λεπτά συμμετοχής στο τρίτο δεκάλεπτο 16 πόντους, με τέσσερα εύστοχα τρίποντα και η διαφορά εκτοξεύτηκε σε μη αναστρέψιμα επίπεδα (67-43 στο 27΄).

Ο Τολιόπουλος, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο του «τριφυλλιού», τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (career high) με 5/9 τρίποντα, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Κώστας Σλούκας με 15 πόντους. Πολύτιμοι και οι Αλέξανδρος Σαμοντούροφ (11π.) και Ρισόν Χολμς (12π). Δεν πήραν χρόνο συμμετοχής, αλλά σίγουρα πήραν το… μήνυμα, οι Τι Τζέι Σορτς και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Από την Μπασκόνια ξεχώρισε ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 48-31, 73-54, 93-74

Ο Παναθηναϊκός έδειχνε σαστισμένος στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, βλέποντας την Μπασκόνια να κυριαρχεί στα επιθετικά ριμπάουντ και να έχει τον έλεγχο του ματς μέχρι το 5΄, όταν και προηγήθηκε με 8-11. Ωστόσο, η είσοδος του Τολιόπουλου αντί του Καλαϊτζάκη έδεσε την άμυνα, βελτίωσε τη δημιουργία και οι «πράσινοι» άρχισαν να βρίσκουν αυτοπεποίθηση, τρέχοντας ένα επιμέρους σκορ 16-2 και ξεφεύγοντας στα 36΄΄ για τη λήξη της πρώτης περιόδου με +11 (24-13). Εξαιρετικοί σε αυτό το διάστημα στην επίθεση οι Χολμς, Οσμάν και φυσικά ο Ερνανγκόμεθ, από τα χέρια του οποίου γράφτηκε από τα 6,75 η πρώτη διψήφια διαφορά.

Με την «πράσινη» άμυνα να πιέζει σε όλο το παρκέ από τα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου και τον Σλούκα να μπαίνει ορεξάτος έχοντας ένα προσωπικό σερί 8-0 με δύο κολλητά τρίποντα και ένα δίποντο, ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στο παρκέ και στο 14΄ βρέθηκε στο +16΄ (34-18). Με την άμυνα να «πνίγει» κάθε προσπάθεια των Βάσκων και τον Σαμοντούροβ να μπαίνει στην εξίσωση επιθετικά, το «τριφύλλι» δεν είχε αντίπαλο στο παρκέ, εκτινάσσοντας της διαφορά στο +19 στο 18΄ (44-25) και παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +17 (48-31).

Η τρίτη περίοδο εξελίχθηκε σε… μονόλογο του Τολιόπουλου και ρεσιτάλ του Έλληνα διεθνούς γκαρντ από τα 6,75! Ο 29χρονος σημείωσε μέχρι το 28΄ που έγινε αλλαγή για ανάσες 16 πόντους, με τέσσερα τρίποντα! Η αρχή έγινε στο 22΄ όταν επανέφερε τη διαφορά στο +19 (54-35) και ακολούθησαν άλλες τρεις «τρίποντες βόμβες» στο 24΄ (58-37), στο 25΄ (61-40) και στο 26΄ (64-41)! Ο Ερνανγκόμεθ τον μιμήθηκε για το +24 (67-43) και το… νερό είχε μπει πρόωρα στο αυλάκι! Τυπικής διαδικασίας το τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Τολιόπουλο να φτάνει εν μέσω αποθέωσης τους 21 πόντους και τον Παναθηναϊκό να προσφέρει απλόχερα θέαμα, μέχρι το «χορταστικό» 93-74!

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης 5 (1), Όσμαν 7, Χολμς 12, Σλούκας 15 (2), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ 11 (1), Γκραντ 8, Τολιόπουλος 21 (5), Φαρίντ 8, Ερνανγκόμεθ 6.

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Πάολο Γκαλμπιάτι): Ντιακιτέ 5 (1), Σίμονς 15 (1), Βιγιάρ, Ομορούγι 1, Κούρουτς 12, Λουαού-Καμπαρό 17 (3), Σπανιόλο 6 (1), Φόρεστ 4, Ρατζεβίτσιους 2, Ντιοπ 9, Φρις 3 (1), Γιοκσίμοβιτς.