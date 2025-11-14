Quantcast
Euroleague: Επιτέλους νίκη για τη Μακάμπι - Real.gr
01:10, 14/11/2025
Ώρα... νίκης για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, που μετά από τέσσερις συνεχόμενες αποτυχίες κατάφερε να πάρει ένα «ροζ φύλλο» στην 11η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Ισραηλινοί του Οντέντ Κάτας επικράτησαν 89-83 της Μπασκόνια στο ουδέτερο του Βελιγραδίου, πετυχαίνοντας μόλις την 3η νίκη τους στη διοργάνωση. Έτσι και οι δύο ομάδες βρίσκονται πλέον στο 3-8.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 53-43, 71-68, 89-83

Ήταν οριακό το ματς για την «ομάδα του λαού» που μπήκε αποφασισμένη και πήρε από το ξεκίνημα το προβάδισμα. Έφτασε τη διαφορά στους 11 πόντους (54-43 στο 21΄) αλλά με ένα γρήγορο 9-0 η Μπασκόνια τη «μάζεψε» (54-52) και το ματς έγινε ντέρμπι. Ο Τι Τζέι Λιφ πήρε τη Μακάμπι… από το χέρι και με διαδοχικά εύστοχα σουτ της έδωσε «αέρα» 6-7 πόντων. Μια διαφορά που οι Ισραηλινοί κατάφεραν να συντηρήσουν μέχρι την τελευταία κόρνα της γραμματείας και να φύγουν νικητές με 89-83. Ο Λιφ με 19π. (3/3 τρίποντα) και 7ρ. ήταν κορυφαίος για τους τύποις γηπεδούχους, συνεπικουρούμενος από τον Χορντ (17π., 9ρ.) και τον Σόρκιν (13π., 9ρ., 6ασ.). Ο Καμπαρό έκανε τα πάντα για τη Μπασκόνια (19π., 6ρ., 5ασ.) αλλά δεν ήταν αρκετό.

