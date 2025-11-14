Euroleague: Επιτέλους νίκη για τη Μακάμπι - Real.gr

Ώρα... νίκης για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, που μετά από τέσσερις συνεχόμενες αποτυχίες κατάφερε να πάρει ένα «ροζ φύλλο» στην 11η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Ισραηλινοί του Οντέντ Κάτας επικράτησαν 89-83 της Μπασκόνια στο ουδέτερο του Βελιγραδίου, πετυχαίνοντας μόλις την 3η νίκη τους στη διοργάνωση. Έτσι και οι δύο ομάδες βρίσκονται πλέον στο 3-8.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 53-43, 71-68, 89-83

Ήταν οριακό το ματς για την «ομάδα του λαού» που μπήκε αποφασισμένη και πήρε από το ξεκίνημα το προβάδισμα. Έφτασε τη διαφορά στους 11 πόντους (54-43 στο 21΄) αλλά με ένα γρήγορο 9-0 η Μπασκόνια τη «μάζεψε» (54-52) και το ματς έγινε ντέρμπι. Ο Τι Τζέι Λιφ πήρε τη Μακάμπι… από το χέρι και με διαδοχικά εύστοχα σουτ της έδωσε «αέρα» 6-7 πόντων. Μια διαφορά που οι Ισραηλινοί κατάφεραν να συντηρήσουν μέχρι την τελευταία κόρνα της γραμματείας και να φύγουν νικητές με 89-83. Ο Λιφ με 19π. (3/3 τρίποντα) και 7ρ. ήταν κορυφαίος για τους τύποις γηπεδούχους, συνεπικουρούμενος από τον Χορντ (17π., 9ρ.) και τον Σόρκιν (13π., 9ρ., 6ασ.). Ο Καμπαρό έκανε τα πάντα για τη Μπασκόνια (19π., 6ρ., 5ασ.) αλλά δεν ήταν αρκετό.