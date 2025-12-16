Euroleague: «Ερυθρόλευκη» καθίζηση στο 4ο δεκάλεπτο - Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα μέσα στο ΣΕΦ (92-99 από την Βαλένθια) - Real.gr

Ο αγώνας με τη Βαλένθια ήταν must-win για τον Ολυμπιακό μετά τις δύο διαδοχικές εκτός έδρας ήττες του από Ερυθρό Αστέρα και Μπαρτσελόνα. Όμως, αν και προηγήθηκε ακόμη και με +13 και μπήκε από το +9 στο 4ο δεκάλεπτο, δέχτηκε σερί 15-0 μετά το υπέρ του 82-75 στο 33ο λεπτό και έκανε… δώρο τη νίκη με 99-92 στην ισπανική ομάδα, για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Το επιμέρους σκορ 16-32 της Βαλένθια στην 4η περίοδο… τα λέει όλα όσον αφορά στον επιθετικό «οίστρο» των φιλοξενούμενων και το… «ερυθρόλευκο» black out και στα δύο μισά του παρκέ. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα ήξεραν πως η Βαλένθια δεν είναι ομάδα που συγχωρεί… αν της δώσεις χώρο και είδαν τις συνέπειες, όταν της επέτρεψαν να τρέξει.

Ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 8-7 (με αγώνα λιγότερο) μετά την 3η διαδοχική ήττα του, ενώ η Βαλένθια που παραμένει στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 11-5 και μία λιγότερη νίκη από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ, πέτυχε μία 5η σερί νίκη.

Ο Νέιτ Ρίβερς με 21 πόντους και 3/7 τρίποντα και ο Ματ Κοστέλο με 14 πόντους (4/8 τρίποντα) έδωσαν το έναυσμα για το come back της Βαλένθια χάρη στην ευστοχία τους έξω από τα 6.75 στα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Διψήφιοι ήταν και οι Μοντέρο (13π.), Πουέρτο (13π.) και Πραντίγια (10π.) για τη Βαλένθια.

Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 24 πόντους με 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τον Ολυμπιακό. Ο Μιλουτίνοφ έκανε ό,τι μπορούσε στη ρακέτα (13π. και 8ρ.), ενώ 13 πόντους σημείωσε και ο Τόμας Ουόκαπ, ο οποίος μοίρασε και 8 ασίστ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον οποίο δεν επέλεξε αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας στην αρχική πεντάδα, έδωσε 11 πόντους και 9 (με 1/9 τρίποντα) ο Εβάν Φουρνιέ.

Την Παρασκευή (19/12, 21:15) ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να πετύχει μια δεύτερη διαδοχική νίκη, απέναντι στη Βιλερμπάν, στο ΣΕΦ.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99

Τους Ουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε ο Μπαρτζώκας (εκτός αρχικής πεντάδας ο Ντόρσεϊ), ενώ η Βαλένθια μπήκε με τους Μοντέρο, Μουρ, Τέιλορ, Πραδίγια και Ρίβερς. Την πίεση σε όλο το γήπεδο της Βαλένθια είχε ν’ αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός μετά το τζάμπολ, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν με δαιμονιώδη ρυθμό στην επίθεση, τον οποίο διατήρησαν σε ολόκληρο το πρώτο δεκάλεπτο. Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Παπανικολάου ήταν εύστοχοι σε τρίποντα κατά σειρά, για το 14-13 των «ερυθρόλευκων». Με τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 7 πόντους και τον Μιλουτίνοφ να υπερισχύει στη ρακέτα, η ομάδα του Πειραιά διατηρούσε την πρωτοπορία (18-15) κι ενώ τρία εύστοχα τρίποντα μετρούσε και η ισπανική ομάδα (Τέιλορ, Πραδίγια και Ρίβερς). Με την είσοδό του ο Κι έδωσε σκορ στη Βαλένθια, για ν΄ ακολουθήσει τρίποντο του Πουέρτο και οι «νυχτερίδες» να προσπεράσουν (18-20) με σερί 5-0, κάνοντας αυτό που ξέρουν καλύτερα, να βγαίνουν στον αιφνιδιασμό. Ο Ουόκαπ πέτυχε τους πρώτους του πόντους και το τρίποντο του Ντάριους Τόμπσον επέτρεψε στη Βαλένθια να βρεθεί στο +3 (20-23). Όμως, ο Ολυμπιακός θα έκλεινε στο +2 την 1η περίοδο (27-25) με τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 11 πόντους και τον Ντόρσεϊ να ευστοχεί έξω από τα 6.75 με την είσοδό του.

Με τον Χολ στο «5» αντί του Μιλουτίνοφ και τον Πίτερς στη θέση του Βεζένκοφ μπήκε στο 2ο δεκάλεπτο η ομάδα του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ρίξει τον ρυθμό στη 2η περίοδο, χάρη στη βελτίωση που παρουσίασε στην άμυνα, για να ξεφύγει ακόμη και με +11 πόντους (40-29) από τρίποντο του Πίτερς που είχε «γράψει» και το 34-27 έξω από τα 6.75. Ενδιάμεσα σε τρίποντο είχε ευστοχήσει ξανά ο Ντόρσεϊ (7/12 τρίποντα ο Ολυμπιακός έως τότε). Όμως, οι παίκτες του Μπαρτζώκα υπέπεσαν σε λάθη και έδωσαν το δικαίωμα στη Βαλένθια ν’ απαντήσει με επιμέρους σκορ 2-10 και να μειώσει με συνοπτικές διαδικασίες σε 42-39. Ο Μιλουτίνοφ επέστρεψε στο παρκέ διαμορφώνοντας με 1/2 βολές του 46-44, για να προσπεράσουν με 46-49 οι Ισπανοί με πόντους από Μοντέρο, Μουρ και Κι. Ο Ντόρσεϊ είχε 1/2 βολές και το α΄ μέρος ολοκληρώθηκε με τη Βαλένθια στο +2 (47-49).

Ένα «ερυθρόλευκο» επιμέρους σκορ 18-5 επανέφερε τον Ολυμπιακό στο +11 (65-54) στα μισά της 3ης περιόδου. Οι Πειραιώτες είχαν μπει με τρία σερί τρίποντα (2 από Ουόκαπ και 1 από Παπανικολάου) στο β΄ μέρος! Και με τον Μιλουτίνοφ «πύργο» και τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 16 πόντους, η Βαλένθια έβλεπε τον αντίπαλό της να έχει τον έλεγχο. Μετά το 63-54, οι διαιτητές είχαν τιμωρήσει -διαδοχικά- με τεχνική ποινή τον πάγκο και τον προπονητή της Βαλένθια για έντονες διαμαρτυρίες. Το +12 (69-57) «έγραψε» ο Φουρνιέ, όπως και το +13 (71-58). Πουέρτο και Ρίβερς μείωσαν τη διαφορά στο -8 (73-65), αλλά ο Νιλικίνα συνδέθηκε με το καλάθι έξω από τη γραμμή του τριπόντου δίνοντας και πάλι διψήφια τιμή στη διαφορά (76-65). Ο Πουέρτο έβαλε την μπάλα στο καλάθι (76-67), το οποίο ήταν και το σκορ του 3ου δεκαλέπτου.

Ο Ρίβερς με τρίποντο σημείωσε τους πρώτους πόντους στην 4η περίοδο (76-70), ο Νιλικίνα επέτρεψε στον Ολυμπιακό να βρεθεί στο +8 (78-70), για το +7 (82-75) από τον Ντόρσεϊ στα 7:07’’ πριν τη λήξη. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ πήγε στη γραμματεία για να υποβάλει ένσταση για ένα stop του Νιλικίνα στο ταμπλό, σε λέι-απ του Τόμπσον, με τον Γάλλο να χρεώνεται με φάουλ και έκτοτε… ξεκίνησε η «κάτω βόλτα» για τον Ολυμπιακό. Η Βαλένθια έκανε σερί 15-0 (5 σερί πόντοι του Κοστέλο που πήγε στον πάγκο με 4ο φάουλ, τρίποντο από Τόμσον, 5 πόντοι του Μοντέρο και 2 του Ρίβερς) για το 82-90! Οι παίκτες του Μπαρτζώκα είχαν… χάσει τη συγκέντρωσή τους, προσπαθούσαν με τρίποντα ν’ απαντήσουν, τα οποία δεν έβρισκαν στόχο. Απέμεναν 3:49΄΄ για τη λήξη, αλλά η Βαλένθια είχε πλέον το μομέντουμ. Με βολές από Μιλουτίνοφ και Ουόκαπ, ο Ολυμπιακός μείωσε σε 88-95, ο Μοντέρο ευστόχησε σε τρίποντο (88-98), για να κάνει το 88-89 ο Τόμπσον με 1 βολή από το φάουλ του Φουρνιέ. Ο Βεζένκοφ διαμόρφωσε το τελικό σκορ (92-99).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 13 (2), Νιλικίνα 5 (1), Λι, Βεζένκοφ 24 (2), Παπανικολάου 6 (2), Ντόρσεϊ 11 (2), Πίτερς 8 (2), Μιλουτίνοφ 13, Χολ 3, Φουρνιέ 9 (1)

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Πέδρο Μαρτίνεθ): Μπαντιό, Τέιλορ 7 (1), Πουέρτο 13 (3), Ρίβερς 21 (3), Πραδίγια 10 (1), Κι 3, Μοντέρο 13 (1), Μουρ 4, Σακό 2, Τόμπσον 12 (3), Κοστέλο 14 (), Νόγκες