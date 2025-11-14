Euroleague: Ερυθρός Αστέρας... κορυφής, πάτησε τη Μονακό - Real.gr

Quantcast
Euroleague: Ερυθρός Αστέρας… κορυφής, πάτησε τη Μονακό

02:50, 14/11/2025
Euroleague: Ερυθρός Αστέρας… κορυφής, πάτησε τη Μονακό

Στην κορυφή της Euroleague ανέβηκε ο Ερυθρός Αστέρας που επικράτησε 91-79 της Μονακό στο Βελιγράδι στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.

Στο 8-3 πλέν οι… φουριόζοι Σέρβοι, έπεσε στο 6-5 η ομάδα του Σπανούλη

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 42-46, 65-64, 91-79

Με τον Μάικ Τζέιμς «ζεστό» η Μονακό είχε τον πρώτο λόγο σ΄ένα ισορροπημένο πρώτο 20λεπτο που έκλεισε στο +4 υπέρ των Μονεγάσκων (42-46). Οι γηπεδούχοι είχαν σε φοβερή κατάσταση τον Μίλερ-Μάκινταϊρ με 9π., 8ασ. μέσα σε 15 λεπτά συμμετοχής. Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο τρίτο δεκάλεπτο με τον Ντόμπριτς να σκοράρει ασταμάτητα (12π. στην 3η περίοδο) και να δίνει στον Αστέρα προβάδισμα (65-61 στο 29΄). Με πέντε συνεχόμενους κρίσιμους πόντους του Μπάτλερ οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με 80-75 στο 37΄, οι Μονεγάσκοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν κι έτσι ο Αστέρας επέστρεψε στις νίκες με το τελικό 91-79.

Ο Μπάτλερ ήταν κορυφαίος και κομβικός στην 4η περίοδο όταν κρίθηκε το ματς. Είχε 20 πόντους (3/4 τρίποντα), 22π ο Ντόμπριτς (4/5 τρίποντα) ενώ ο Μίλερ-Μάκινταϊρ γέμισε τη στατιστική του με 12π., 10ασ., 6ρ., 4κλ. αλλά και 5 λάθη! Ο Τζέιμς με 18π., 7ασ. και ο Οκόμπο με 16π. ήταν οι καλύτεροι της Μονακό.

