Euroleague: Για την 5η σερί νίκη ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπαρτσελόνα - Real.gr

Μετά τη μεγάλη εντός έδρας νίκη της Παρί, με 98-92, επί της Ρεάλ Μαδρίτης, στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε η αυλαία» της 25ης αγωνιστικής στη Euroleague την Τρίτη (27/1), ο Ολυμπιακός μπορεί να «πιάσει» σε νίκες, με 16, τόσο τη Ρεάλ όσο και την αντίπαλό του, Μπαρτσελόνα, το βράδυ της Πέμπτης (29/1, 21:15), αν καταφέρει να νικήσει τους «μπλαουγκράνα» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κι ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αγώνα λιγότερο!

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από τέσσερις διαδοχικές νίκες και επτά στα τελευταία οκτώ ματς στη Euroleague και τώρα θέλει να κάνει το πέντε στα πέντε, με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα, την Πέμπτη το βράδυ (29/1, 21:15), στο ΣΕΦ, μπροστά στο φίλαθλο κοινό του. Οι Μακάμπι Τελ Αβίβ εντός και Αναντολού Εφές εκτός ήταν δύο αντίπαλοι, το εμπόδιο των οποίων ξεπέρασε την περασμένη «διαβολοβδομάδα», έστω κι αν και στα δύο ματς έκανε τους φιλάθλους του να… καρδιοχτυπήσουν παρουσιάζοντας δύο τελείως διαφορετικά πρόσωπα στο α΄ και στο β΄ μέρος.

Η ομάδα του Πειραιά έχει ρεκόρ 15-9 με αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική και βρίσκεται στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα, πριν από το τζάμπολ της 25ης αγωνιστικής. Η Μπαρτσελόνα έχει ρεκόρ 16-8 και μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Παρί ανέβηκε στην 3η θέση, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης υποχώρησε στην 4η με ρεκόρ 16-9.

Η ομάδα του Πειραιά διανύει εξαιρετική περίοδο και είδε τον Τάισον Ουόρντ να γίνεται ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της που σημειώνει triple double στο ελληνικό πρωτάθλημα με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ το μεσημέρι της Κυριακής (25/1) κόντρα στον Κολοσσό, στη Ρόδο.

Κι ενώ ο Ολυμπιακός παρέμεινε αήττητος σε 16 αγωνιστικές στην Greek Basketball League, η Μπαρτσελόνα, μετά από 10 σερί νίκες στο ισπανικό πρωτάθλημα την περασμένη Κυριακή (25/1), ηττήθηκε από την Τενερίφη, με 89-82.

O Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Καναδό γκαρντ Κόρι Τζόσεφ το πρωί της Δευτέρας (26/1), ο οποίος όμως αν και έκανε προπονήσεις δεν έχει αγωνιστεί από τα περσινά play offs στο ΝΒΑ. Όμως, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, παρά το γεγονός πως ο Τζόσεφ έκανε μόνο δύο προπονήσεις τον δήλωσε στη δωδεκάδα απέναντι στους Καταλανούς. Η αγωνιστική επιστροφή των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς κόντρα στους «μπλαουγκράνα» δεν αφήνει… ανοχύρωτη τη φροντ λάιν της ομάδας του Πειραιά. Εκτός δωδεκάδας στον αγώνα με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ θα είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου (ισχυαλγία), ο Φρανκ Νιλικίνα και βέβαια ο τραυματίας Μόντε Μόρις, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Στον πρώτο γύρο και συγκεκριμένα στην 15η αγωνιστική, με τον Ουίλ Κλάιμπερν να σημειώνει ρεκόρ σεζόν σε πόντους (28) και σε βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (33) και ρεκόρ καριέρας στα τρίποντα με 7 εύστοχα, η Μπαρτσελόνα νίκησε με 98-85 τον Ολυμπιακό στη Βαρκελώνη.

Πάντως, αν και τραυματίστηκε στην 17η αγωνιστική, στον αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Μπασκόνια, και έκτοτε έμεινε στα «πιτς» ο Ουίλ Κλάιμπερν επιστρέφει απέναντι στους «ερυθρόλευκους». Ο Κλάιμπερν είχε τραυματιστεί στον αριστερό δικέφαλο.

Οι Καταλανοί υπερέχουν μόνο στα κλεψίματα, με 7,5 μέσο όρο έναντι των 5,7 μ.ο. του Ολυμπιακού, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» έχουν προβάδισμα με βραχεία κεφαλή σε παραγωγικότητα, άμυνα, ριμπάουντ, ασίστ, κοψίματα. Λίγο καλύτερο ποσοστό ευστοχίας έχει η Μπαρτσελόνα σε τρίποντα και βολές.