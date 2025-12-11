Euroleague: Η αμυντική «γύμνια» έφερε την ήττα για τον Παναθηναϊκό (96-89 από την Αρμάνι Μιλάνο) - Real.gr

Ήταν η δεύτερη σερί ήττα των «πρασίνων» που πλέον μετρά 9 νίκες και 6 ήττες.

Στο Μιλάνο, η ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι υπήρξε «καθρέφτης» της αμυντικής ανεπάρκειας και των λαθών του. Τα τρίποντα των Ιταλών έπεφταν «βροχή», κι η προσπάθεια των «πρασίνων» φάνηκε ευάλωτη, σαν… κάστρο που έπεφτε από μέσα προς τα έξω και είχε μοναδική εξαίρεση μία απέλπιδα προσπάθεια στο τελευταίο δίλεπτο. Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 96-89 από τους Ιταλούς, για την 15η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ του, με το δεύτερο διαδοχικό του αρνητικό αποτέλεσμα, να υποχωρεί σε 9-6. Στον αντίποδα, η Αρμάνι έδωσε θετικό πρόσημο στο ρεκόρ της (8-7) και συνεχίζει την προσπάθεια της να εισέλθει στη δεκάδα.

Ο Παναθηναϊκός… εκτροχιάστηκε από το δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ στην τρίτη περίοδο… παραδόθηκε στις ορέξεις των γηπεδούχων, οι οποίοι με 17/33 τρίποντα δεν είχαν λόγους ανησυχίας… Την ίδια στιγμή με 11 λάθη, χωρίς μακρινό σουτ, άμυνα και τον Κώστα Σλούκα μοναδικό που πίστευε στην υπέρβαση, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν δεν είχε δικαίωμα στο όνειρο της ανατροπής…

Κορυφαίος των νικητών με career high σε πόντους (26) και τρίποντα (8) ο Αρμονι Μπρουκς, ενώ από τον Παναθηναϊκός πάλεψε ο Κώστας Σλούκας με 19 πόντους και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 54-44, 80-60, 96-89

Η αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού (Σορτς, Γκραντ, Ναν, Ερνανγκόμεθ, Φαρίντ) δεν λειτούργησε όπως θα ήθελε ο Αταμάν και οι «πράσινοι» βρέθηκαν στο 5΄ στο -6 (15-9). Ωστόσο, η είσοδος του Σλούκα άλλαξε τα δεδομένα, με τον Έλληνα γκαρντ να διακρίνεται μαζί με τον Γκραντ σε άμυνα, δημιουργία και εκτέλεση και να τρέχουν σερί 0-14 για το 15-23 στο 8΄. Με το «τριφύλλι» να αποκτά τον έλεγχο του αγώνα, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού διαμόρφωσε από τα 6,75 το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου (21-26).

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη… Ο Παναθηναϊκός έχασε στη δεύτερη περίοδο τον αμυντικό προσανατολισμό του, τη στιγμή που οι γηπεδούχοι βρήκαν ρυθμό από τα 6,75 και άρχισαν να απειλούν. Μάλιστα με σερί 12-0 οι Ιταλοί προσπέρασαν με +15 στο 18΄ (49-34), ενώ ένα λεπτό αργότερα και με τον Μπρουκς να σημειώνει το τέταρτο «κολλητό» του τρίποντο η Αρμάνι βρέθηκε για πρώτη φορά στο +16 (52-36). Οι «πράσινοι» απάντησαν με ένα σερί 0-8, ρίχνοντας τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό (52-44), αλλά ο ΛεΝτέι φρόντισε να επαναφέρει τη διψήφια διαφορά στο φινάλε του πρώτου μέρους (54-44).

Με τον Παναθηναϊκό να υποπίπτει στο ένα λάθος μετά το άλλο και τον ΛεΝτέι να έχει ζεσταθεί για τα καλά από μέση και μακρινή απόσταση, η Αρμάνι έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 13-4 στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου και στο 25΄ εκτόξευσε τη διαφορά στο +19 (67-48). Οι Μπούκερ και Μπρουκς συνέχισαν το ρεσιτάλ από τα 6,75 και δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του δεκαλέπτου οι Ιταλοί βρέθηκαν ακόμη και στο +23 (80-57), πριν ο Σλούκας γράψει με τρίποντο στην εκπνοή του δεκαλέπτου το 80-60.

Το σερί του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε, έφτασε το 0-9 (80-66) στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, ενώ ο Ερνανγκόμεθ το κράτησε από τα 6,75 μέχρι το 34΄ (83-69). Ωστόσο, οι Μπρουκς και Ρίτσι είχαν τις απαντήσεις με τρίποντα και στο 35΄ η Αρμάνι επέστρεψε στο +18 (89-71), «κλειδώνοντας» πρόωρα τη νίκη. Το μόνο που είχε να επιδείξει ο Παναθηναϊκός ήταν ένα ξέσπασμα στο τελευταίο δίλεπτο, το οποίο τον έφερε μέχρι το -7 (95-88 στα 59΄΄ για τη λήξη), αλλά ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος του…

ΑΡΜΑΝΙ (Τζιουζέπε Ποέτα): Έλις 8 (1), Μπούκερ 7 (1), Μπολμάρο 2, Μπρουκς 26 (8), ΛεΝτέι 15 (2), Ρίτσι 8 (2), Γκούντουριτς 7 (1), Σιλντς 13 (2), Νίμπο 10.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 11 (1), Σλούκας 19 (3), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ 11, Ναν 17 (3), Φαρίντ 10, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 13 (2), Μήτογλου 4, Γιούρτσεβεν 4.