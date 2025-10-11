Euroleague: Η Μπαρτσελόνα λύγισε τη Βαλένθια σε ματς... διαφήμιση - Real.gr

Οι Καταλανοί επικράτησαν στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» για τη 2η νίκη τους στη διοργάνωση, ενώ υποχρέωσαν τους αντιπάλους τους στην πρώτη τους ήττα.
Τα δεκάλεπτα: 26-25, 48-49, 78-75, 108-102
Το ματς εξελίχθηκε σε ντέρμπι από το ξεκίνημά του. Στην τρίτη περίοδο η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να χτίσει διαφορά ασφαλείας (78-69 στο 28΄) όμως με ένα γρήγορο 11-0 η Βαλένθια κάλυψε τη διαφορά και πέρασε μπροστά 80-78 στο 31΄. Με τρίποντα των Βέσελι, Μπριθουέλα η «Μπάρτσα» ανέβασε ξανά ταχύτητα και ξέφυγε 99-92 στα 3:50 πριν από το τέλος.
Με αδιαφιλονίκητο MVP τον Κέβιν Πάντερ που σταμάτησε στους 27 πόντους (8/11 δίποντα, 2/5 τρίποντα) οι «Μπλαουγκράνα» τελείωσαν το ματς-διαφήμιση του μπάσκετ με το σκορ στο 108-102. Ο Κλάιμπερν είχε 19π. και ο Σατοράνσκι 14π. και 5ασ. για τους νικητές. Για τη Βαλένθια ο Ομάρι Μουρ είχε 21 πόντους και ο Ντάριους Τόμσον 19.