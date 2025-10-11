Euroleague: Η Μπαρτσελόνα λύγισε τη Βαλένθια σε ματς... διαφήμιση - Real.gr

Βγαλμένο από το ΝΒΑ ήταν το ισπανικό ντέρμπι Μπαρτσελόνα-Βαλένθια 108-102 για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Καταλανοί επικράτησαν στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» για τη 2η νίκη τους στη διοργάνωση, ενώ υποχρέωσαν τους αντιπάλους τους στην πρώτη τους ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 48-49, 78-75, 108-102

Το ματς εξελίχθηκε σε ντέρμπι από το ξεκίνημά του. Στην τρίτη περίοδο η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να χτίσει διαφορά ασφαλείας (78-69 στο 28΄) όμως με ένα γρήγορο 11-0 η Βαλένθια κάλυψε τη διαφορά και πέρασε μπροστά 80-78 στο 31΄. Με τρίποντα των Βέσελι, Μπριθουέλα η «Μπάρτσα» ανέβασε ξανά ταχύτητα και ξέφυγε 99-92 στα 3:50 πριν από το τέλος.

Με αδιαφιλονίκητο MVP τον Κέβιν Πάντερ που σταμάτησε στους 27 πόντους (8/11 δίποντα, 2/5 τρίποντα) οι «Μπλαουγκράνα» τελείωσαν το ματς-διαφήμιση του μπάσκετ με το σκορ στο 108-102. Ο Κλάιμπερν είχε 19π. και ο Σατοράνσκι 14π. και 5ασ. για τους νικητές. Για τη Βαλένθια ο Ομάρι Μουρ είχε 21 πόντους και ο Ντάριους Τόμσον 19.