Euroleague: Η Μπασκόνια έριξε «κατοστάρα» στη Ζαλγκίρις - Real.gr

Μετά από δύο σερί ήττες, η Μπασκόνια επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας της Ζαλγκίρις με 102-91 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague και βελτίωσε στο 9-16 το ρεκόρ της, κυνηγώντας ένα... θαύμα για να προλάβει τις προνομιούχες θέσεις.

Απ’ την άλλη πλευρά η λιθουανική ομάδα υποχώρησε στο 14-11 και για την ώρα παραμένει οριακά στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στις πρώτες τρεις περιόδους, όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο η Μπασκόνια πάτησε… γκάζι στην επίθεση, έχοντας 6 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και «καθάρισε» τη νίκη απέναντι σε μία Ζαλγκίρις που τα περίμενε όλα απ’ τον Φρανσίσκο (30π., 5 ασίστ).

Πρώτος σκόρερ για τους Βάσκους ήταν ο Λουαού-Καμπαρό, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 19 πόντους (αν και είχε 1/7 τρίπ.), ενώ τον ακολούθησαν οι Φόρεστ (16π.) και Χάουαρντ (15π.).



Τα δεκάλεπτα: 19-23, 46-45, 75-71, 102-91