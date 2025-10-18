Euroleague: Η Χαποέλ Τελ Αβίβ «έπιασε» τον Παναθηναϊκό στην κορυφή - Real.gr

Πολύτιμο «διπλό» σημείωσε η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, επικρατώντας με 89-88 της Παρί, για την 5η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα θρίλερ που κρίθηκε στην τελευταία φάση.

Οι Ισραηλινοί κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα ως το τέλος, παρά την πίεση των Γάλλων, και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τον Παναθηναϊκό με ρεκόρ 4-1.

Το παιχνίδι είχε συγκλονιστική εξέλιξη, με διαρκείς εναλλαγές στο σκορ και τις δύο ομάδες να παλεύουν μέχρι τέλους. Ο Χίφι (23π.) της Παρί είχε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του με το τελευταίο σουτ του αγώνα, αλλά η μπάλα δεν βρήκε στόχο, επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να πανηγυρίσουν ένα πολύτιμο διπλό.

Η Χάποελ έδειξε χαρακτήρα και πνευματική ετοιμότητα, παραμένοντας ανταγωνιστική ακόμη και όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Δημήτρης Ιτούδης διαχειρίστηκε με μαεστρία τις κρίσιμες στιγμές, οδηγώντας την ομάδα του σε μια νίκη που την κρατά σταθερά στη μάχη της κορυφής.

«Ηρωας» των νικητών ο Τάιλερ Ένις, ο οποίος δε λάθεψε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, μετά από φάουλ του Χίφι, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Νταν Οτούρου με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 25-26, 44-45, 70-64, 88-89