Euroleague: Η Χαποέλ Τελ Αβίβ «έπιασε» τον Παναθηναϊκό στην κορυφή - Real.gr

Οι Ισραηλινοί κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα ως το τέλος, παρά την πίεση των Γάλλων, και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τον Παναθηναϊκό με ρεκόρ 4-1.
Το παιχνίδι είχε συγκλονιστική εξέλιξη, με διαρκείς εναλλαγές στο σκορ και τις δύο ομάδες να παλεύουν μέχρι τέλους. Ο Χίφι (23π.) της Παρί είχε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του με το τελευταίο σουτ του αγώνα, αλλά η μπάλα δεν βρήκε στόχο, επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να πανηγυρίσουν ένα πολύτιμο διπλό.
Η Χάποελ έδειξε χαρακτήρα και πνευματική ετοιμότητα, παραμένοντας ανταγωνιστική ακόμη και όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Δημήτρης Ιτούδης διαχειρίστηκε με μαεστρία τις κρίσιμες στιγμές, οδηγώντας την ομάδα του σε μια νίκη που την κρατά σταθερά στη μάχη της κορυφής.
«Ηρωας» των νικητών ο Τάιλερ Ένις, ο οποίος δε λάθεψε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, μετά από φάουλ του Χίφι, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Νταν Οτούρου με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 25-26, 44-45, 70-64, 88-89