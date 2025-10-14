Euroleague: Η Εφές «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ - Real.gr

Ο Ολυμπιακός είδε τον Ιζάια Κορντινιέ να σημειώνει 5 διαδοχικούς πόντους και να βάζει μπροστά την Αναντολού Εφές στα 39" πριν τη λήξη, για να γνωρίσει την ήττα με 82-78, μέσα στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αστόχησε σε κρίσιμο σουτ στα 23΄΄ κι ενώ το σκορ ήταν 78-79, ενώ και ο Σάσα Βεζένκοφ δεν κατάφερε να ευστοχήσει σε τρίποντο στην τελευταία επίθεση των «ερυθρόλευκων».

O αγώνας ήταν… θρίλερ στην εξέλιξή του, με 18 αλλαγές στο προβάδισμα! Μετά το 12-2 χάρη σε 3/3 τρίποντα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, η Εφές προσπέρασε με +10 (31-41), για να βελτιωθεί αμυντικά ο Ολυμπιακός να προσπεράσει και έκτοτε να γίνει ένα κλειστό ματς μέχρι το τέλος.

Ο Ολυμπιακός που μετά τη νίκη στο ντέρμπι «αιωνίων» την Κυριακή (12/10) είδε τους βασικούς παίκτες του να μένουν από ενέργεια (Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ) υποχώρησε στο 2-2, ενώ η Εφές που απέφυγε μία 3η διαδοχική ήττα ανέβηκε στο 2-2.

Ο Άλεκ Πίτερς σημείωσε 14 πόντους με 4/5 τρίποντα, 13 ο Ουόρντ με 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ο Βεζένκοφ είχε 12 πόντους (0/3 τρίποντα) και 7 ριμπάουντ, ενώ στους 11 του 1ου δεκαλέπτου έμεινε ο Ντόρσεϊ. Ο Νιλικίνα τέλειωσε το ματς με 9 πόντους, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 ριμπάουντ.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, έγινε στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές, μόλις ο 5ος παίκτης στην ιστορία της Euroleague που έφτασε τις 400 συμμετοχές (Σέρχιο Γιουλ 450, Κώστας Σλούκας 429, Κάιλ Χάινς 425 και Σέρχιο Ροντρίγκεθ 405).

Ρεκόρ καριέρας στη Euroleague με 20 πόντους έκανε ο Αμερικανός φόργουορντ της Αναντολού Εφές Κόουλ Σουάιντερ με 4/7 τρίποντα. Ο Σέιν Λάρκιν σημείωσε 18 πόντους με 4/4 τρίποντα. Ο παίκτης που έκρινε το ματς Ιζάια Κορντινιέ σημείωσε 10 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ, ενώ 11 πόντους πέτυχε ο Πι Τζέι Ντόζιερ.

Στη λίστα των τραυματιών για τον Ολυμπιακό παρέμειναν οι Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Ουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς, ενώ εκτός για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν θα βρίσκεται ο Μουσταφά Φαλ.

Τα δεκάλεπτα: 25-28, 51-48, 67-67, 78-82

Με τους Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε το ματς ο Ολυμπιακός. Τους Λάρκιν, Βάιλερ-Μπαμπ, Κορντινιέ, Οσμάνι, Παπαγιάννη επέλεξε ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ. Εντυπωσιακό ξεκίνημα με την «υπογραφή» του Ντόρσεϊ που ευστόχησε σε τρία διαδοχικά τρίποντα για το 12-2 μαζί με το έμμεσο τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός. Μετά από τρίποντο του Γιώργου Παπαγιάννη (12-5), ο Ντόρσεϊ πέτυχε ένα ακόμη καλάθι (14-5), μετρώντας 11 πόντους πριν ολοκληρωθεί το πρώτο τετράλεπτο. Η «ερυθρόλευκη» άμυνα, όμως δεν θα λειτουργούσε στη συνέχεια, για να απαντήσει με σερί 10-0 η Εφές με τρίποντα από Λάρκιν και Κορντινιέ και να προσπεράσει, με 14-15 η τουρκική ομάδα. Λάρκιν και Οσμανί πέτυχαν και άλλα τρίποντα για την Εφές που προσπέρασε και με +5 (16-21). Από τη δύσκολη θέση έβγαλε τον Ολυμπιακό ο Πίτερς (πέρασε στη θέση του Βεζένκοφ), αφού απάντησε στους Τούρκους με δύο δικά του διαδοχικά τρίποντα για να μειώσει στον πόντο ο Ολυμπιακός (22-23). Σ’ εκείνο το σημείο πέρασε στο παρκέ ο Παπανικολάου αντί του Ουόρντ, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να γίνεται ο 5ος παίκτης στην ιστορία της Euroleague που έφθασε τις 400 συμμετοχές. Κι όταν με 3/3 βολές ο Σουάιντερ διαμόρφωσε το 22-26, ο Πίτερς εξαπέλυσε και τρίτη τρίποντη βόμβα για το 25-26. Ο Τζόουνς διαμόρφωσε το σκορ της 1ης περιόδου (25-28), ενός δεκαλέπτου στο οποίο η ομάδα του Πειραιά είχε 6/7 τρίποντα και η Αναντολού Εφές 5/8. Ο Ντόρσεϊ είχε 11 πόντους με 3/4 τρίποντα και ο Πίτερς 9 με 3/3 τρίποντα, την ώρα που πρώτος σκόρερ της Εφές ήταν ο Σέιν Λάρκιν με 10 πόντους.

Με τον Κώστα Αντετοκούνμπο στο «5» ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τη 2η περίοδο και τους Λι, Ουόρντ, Παπανικολάου και Πίτερς. Παρά το τρίποντο του Σέιμπεν Λι (28-28), ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να πάρει επιθετικά ριμπάουντ, έκανε λάθη και είχε κακή αμυντική λειτουργία. Σε συνδυασμό με τα δύο διαδοχικά τρίποντα του Σουάιντερ, η Εφές προσπέρασε με +10 (31-41). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έριξε τον Ντόντα Χολ στη θέση του Κώστα Αντετοκούνμπο. Αν και Βεζένκοφ, Παπανικολάου και Ουόρντ είχαν 1/2 βολές διαδοχικά, ο Ολυμπιακός είχε ανέβει αμυντικά, ο Παπανικολάου πήρε δύο διαδοχικά ριμπάουντ και με δικό του τρίποντο έφερε τους Πειραιώτες στο -2 (39-41). Ο Βεζένκοφ με 2/2 βολές ισοφάρισε σε 41-41 στο 17ο λεπτό. Ο Ντόζιερ που πέρασε στη θέση του Βάιλερ-Μπαμπ (3 φάουλ) έβαζε μπροστά την Εφές κάθε φορά που προσπερνούσε ο Ολυμπιακός (τους 8 πόντους έφτασε ο θετικός Ουόρντ), ενώ τρίποντο πέτυχε και ο Λάρκιν. Για να βγει μπροστά ο Φρανκ Νιλικίνα και να δώσει 5 πόντους στους «ερυθρόλευκους». Και με τέσσερις διαδοχικούς πόντους του Σάσα Βεζένκοφ (12π.), ο Ολυμπιακός πήγε στ’ αποδυτήρια για το ημίχρονο με +3 (51-48).

Με την αρχική πεντάδα ξεκίνησε στην 3η περίοδο ο Ολυμπιακός. Ουόρντ και Νιλικίνα έδωσαν προβάδισμα επτά πόντων στους Πειραιώτες (55-48). Και ο Ουόρντ διατήρησε τη διαφορά, με 2/2 βολές μετά το καλάθι του Οσμανί (57-50). Η Εφές απάντησε με σερί 5-0 από τρίποντο του Σάιντερ και νέο δίποντο του Οσμανί (57-55), κι ενώ ο Ουόρντ έγινε ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού που έφτασε τα τρία φάουλ. Και με δύο τρίποντα από Λάρκιν (16π. έως εκείνη τη στιγμή) και Σουάιντερ η Εφές έγινε ξανά… αφεντικό, 59-61, αφού ενδιάμεσα είχε πετύχει 2/2 βολές ο Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ βγήκε μπροστά, πέτυχε τους επόμενους 5 πόντους του Ολυμπιακού (64-61) και ο Άλεκ Πίτερς με το 4ο εύστοχο τρίποντό του (σε ισάριθμες προσπάθειες) έδωσε ανάσα στους «ερυθρόλευκους» (67-61). Ο Σουάιντερ έφτασε τους 20 πόντους (67-63), για να ευστοχήσουν εν συνεχεία Λόιντ και Τζόουνς (7 ριμπάουντ έως τότε) και να ισοφαρίσει σε 67-67 η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ (σκορ 3ης περιόδου).

Ο Χολ μπήκε να δώσει ανάσες στον Μιλουτίνοφ με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου. Για να περάσει τους Νιλικίνα και Βεζένκοφ αντί των Ντόρσεϊ και Παπανικολάου στο παρκέ ο Μπαρτζώκας. Ο Κοκόσκοφ χαμήλωσε το σχήμα, με τον Οσμανί αν και με 4 φάουλ να αντικαθιστά τον Σουάιντερ πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δίλεπτο της 4ης περιόδου και τον Ρόλαντς Σμιτς να μπαίνει αντί του Τζόουνς. Ο Οσμανί πέτυχε τον πρώτο πόντο σχεδόν 3 λεπτά από την έναρξη της 4ης περιόδου (67-68). Και μετά το αντιαθλητικό φάουλ του Λι στον Οσμανί, ο Τούρκος διεθνής διαμόρφωσε το 67-70. Ο Χολ απάντησε με κάρφωμα για το 69-70, ενώ κέρδισε και το 4ο φάουλ του Βάιλερ-Μπαμπ, βάζοντας μπροστά τον Ολυμπιακό από τη γραμμή των βολών (71-70). Ο Πίτερς ευστόχησε σε μακρινό σουτ και ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 73-70. Ο Οσμανί θα πετύχαινε ένα ακόμη καλάθι για το 73-72 (είχε πετύχει και τους 5 πόντους της Εφές σε αυτό το δεκάλεπτο και 12 στο σύνολο), αλλά θα ήταν το τελευταίο, αφού ο Ουόρντ πήρε το 5ο του φάουλ, 4:23΄΄ πριν τη λήξη. O Ουόρντ ευστόχησε μόνο σε μία βολή (74-72) και μετά το κόψιμο του Παπαγιάννη στον Νιλικίνα, ο Μπαρτζώκας πήρε τάιμ άουτ καθώς απέμεναν 3:42΄΄ για το τέλος. Άστοχοι Νιλικίνα (για τρεις) και Λάρκιν, κακή πάσα του Ουόρντ στον Πίτερς, και ο Ντόζιερ ισοφάρισε (74-74). Στα 2:23΄΄ ο Χολ κάρφωσε εντυπωσιακά για τον Ολυμπιακό (76-74) και ο Κοκόσκοφ πήρε τάιμ άουτ 1:25΄΄ πριν τη λήξη. Ο Κορντινιέ ευστόχησε σε τρίποντο (76-77), για ν’ απαντήσει με δίποντο ο Νιλικίνα (78-77). Ο Κορντινιέ έφτασε τους 5 σερί πόντους (78-79) στα 39΄΄. Ο Ντόρσεϊ πήρε το σουτ, αλλά αστόχησε, ο Χολ έπεσε στο παρκέ στη διεκδίκηση του ριμπάουντ, αλλά η μπάλα κατέληξε σε χέρια παίκτη της Εφές, με τον Λάρκιν να κερδίζει φάουλ από τον Ντόρσεϊ και να ευστοχεί σε 2/2 βολές (78-81), στα 14΄΄. Ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε το σουτ για τρεις στα 6΄΄ ελπίζοντας έστω να κερδίσει φάουλ και 3 βολές από τον Λάρκιν που τον μάρκαρε, αλλά ούτε ευστόχησε ούτε κέρδισε φάουλ. Για να κάνει στον Ντόζιερ φάουλ ο Ουόρντ στα 3΄΄ και με 1/2 βολές, αυτός διαμόρφωσε το τελικό 78-82.

Διαιτητές: Λάτισεβς (Λετονία), Ζαμοίσκι (Πολωνία), Μπουμπέρ (Γαλλία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 9, Ουόρντ 13 (1), Λι, Βεζένκοφ 12, Παπανικολάου 4 (1), Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 11 (3), Πίτερς 14 (4), Μιλουτίνοφ 7, Αντετοκούνμπο 2, Χολ 6

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Ιγκόρ Κοκόσκοφ): Λάρκιν 18 (4), Μπομπουά, Λόιντ 2, Βάιλερ-Μπαμπ, Παπαγιάννης 3 (1), Κορντινιέ 10 (2), Σμιτς, Ντόζιερ 11, Σουάιντερ 20 (4), Οσμανί 12 (1), Τζόουνς 6