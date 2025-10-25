Euroleague: Η Φενερμπαχτσέ νικήτρια στο ντέρμπι της Πόλης - Real.gr

Η άμυνα της τέταρτης περιόδου, έλυσε το... γόρδιο δεσμό στον ντέρμπι της Κωνσταντινούπολη, με τη Φενερμπαχτσέ να περνάει νικηφόρα από την έδρα της Αναντολού Εφές και να πανηγυρίζει τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στην εφετινή Euroleague.

To σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 79-69 των γηπεδούχων, για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ισορροπώντας το ρεκόρ του σε 3-3. Στον αντίποδα, η Αναντολού υποχώρησε στο 2-4.

Μετά από 30 λεπτά σκληρού ντέρμπι, η πρωταθλήτρια Ευρώπης ήταν αυτή που βρήκε ρυθμό μέσα από την άμυνα της και περιορίζοντας τους γηπεδούχους στους 11 πόντους στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, κατάφερε να αποσπαστεί στο σκορ και να κόψει πρώτη το νήμα του τερματισμού με 79-69.

Κορυφαίοι των νικητών οι Ντέβον Χολ και Σκότι Ουίλμπεκιν, σημειώνοντας από 12 πόντους, ενώ από 10 πρόσθεσαν οι Μπάλντγουϊν και Κόλσον. Από την Αναντολού που έμεινε από λύσεις και δυνάμεις στο φινάλε ξεχώρισε ο Νικ Βάιλερ Μπαμπ με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 43-44, 58-58, 69-79