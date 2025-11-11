Euroleague: Η Ντουμπάι «προσγείωσε» τον Ερυθρό Αστέρα (102-86) - Real.gr

Η Ντουμπάι σταμάτησε ένα νικηφόρο σερί 7 νικών της ομάδας του Βελιγραδίου και την έριξε από την κορυφή της βαθμολογίας.

Η Ντουμπάι έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί των τεσσάρων ηττών της στη Euroleague, υποχρεώνοντας μάλιστα σε στάση το… τρένο του Ερυθρού Αστέρα, που προερχόταν από επτά σερί νίκες. Η ομάδα των Εμιράτων επικράτησε με 102-86 των Σέρβων στο Ντουμπάι, για την 10η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-6, απέναντι στο σύνολο του Σάσα Ομπράντοβις που υποχώρησε σε 7-3, αφήνοντας τη συγκατοίκηση της κορυφής με τη Ζαλγκίρις και τη Χαποέλ Τελ Αβίβ.

Η Ντουμπάι κυριάρχησε στον τομέα των ριμπάουντ, στη δημιουργία και αξιοποιώντας τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας της είχε τον προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Όταν μάλιστα… θυμήθηκε και την άμυνα στην τέταρτη περίοδο, δίχως να χάσει την παραγωγικότητα της, πάτησε… γκάζι και δεν κοίταξε πίσω μέχρι το τελικό 102-86.

Κορυφαίος των νικητών ο Κέναν Καμένιας με career high σε πόντους (20) και ριμπάουντ (9), ενώ 18 πρόσθεσε ο Ράιτ, 13 ο Πετρούσεφ, 17 ο Αβράμοβιτς και 16 ο Μπέικον. Από τον Ερυθρό Αστέρα, που αγωνίστηκε χωρίς τον πολύτιμο Τσίμα Μονέκε, ξεχώρισε ο Εμπούκα Ιζούντου (16π.), ο οποίος όμως αποχώρησε με τραυματισμό πέντε λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 51-47, 69-65, 102-86