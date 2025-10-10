Euroleague: Η Παρτίζαν «καθάρισε» με σούπερ Μπράουν, η Μονακό «ρέφαρε» με διπλό στο Μιλάνο - Real.gr

Η Παρτίζαν υπερασπίστηκε την έδρα της και στη 3η αγωνιστική της Euroleague επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 93-87 στην Belgrade Arena, έπειτα από ένα σούπερ ντέρμπι ως το φινάλε.

Οι Σέρβοι βασίστηκαν για άλλη μία φορά στον πλουραλισμό τους στην επίθεση, προεξέχοντος του Στέρλινγκ Μπράουν, ο οποίος «έγραψε» 24 πόντους, ενώ πήρε 18 πόντους κι 7 ριμπάουντ από τον Μπόνγκα και 16 πόντους και 8 ριμπάουντ απ’ τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Η Παρτίζαν άντεξε στην αντεπίθεση των Τούρκων στο τρίτο δεκάλεπτο, περιόρισε την παραγωγικότητα της Εφές (24π. ο Κορντινιε, 16π., αλλά πολύ άστοχος στο φινάλε ο Λάρκιν) και με τον Μπόνγκα να είναι ψύχραιμος στις βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα «ανέβηκε» στο 2-1.

Τα δεκάλεπτα: 31-24, 55-43, 71-69, 93-87

Μεγάλη νίκη, την πρώτη εκτός έδρας στην εφετινή Euroleague, πανηγύρισε η Μονακό, καθώς νίκησε την Αρμάνι στο Μιλάνο με 82-79, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Τάις, ο οποίος «μέτρησε» 17 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 28:24 παρουσίας. Οι Μονεγάσκοι του Βασίλη Σπανούλη (ρεκόρ 2-1) πήραν ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα 10 πόντων στην τελευταία περίοδο και παρά την… αντεπίθεση της Αρμάνι (1-2), βρήκαν τις λύσεις απ’ τους Τζέιμς και Στραζέλ στο φινάλε, παίρνοντας ένα πολύτιμο «διπλό» που… ρέφαρε την εντός έδρας ήττα της πρεμιέρας απ’ τη Ζαλγκίρις.

Τα δεκάλεπτα: 17-22 36-41, 62-66, 79-82