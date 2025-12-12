EuroLeague: Η Ρεάλ πήρε τον ισπανικό «εμφύλιο» - Real.gr

Quantcast
EuroLeague: Η Ρεάλ πήρε τον ισπανικό «εμφύλιο»

02:45, 12/12/2025
EuroLeague: Η Ρεάλ πήρε τον ισπανικό «εμφύλιο»

Η Ρεάλ (ρεκόρ 9-6) νίκησε την Μπασκόνια (5-10) με 94-87 σε έναν ισπανικό «εμφύλιο» γεμάτο... σκαμπανεβάσματα, για τη 15η αγωνιστική της EuroLeague, φτάνοντας στην τέταρτη σερί νίκη της.

Παρά την εξαιρετική προσπάθεια των Βάσκων, με Χάουαρντ (22π.) και Λουαού-Καμπαρό (20π.) να μειώνουν επανειλημμένα τις διψήφιες διαφορές, η «βασίλισσα» κράτησε το προβάδισμα.

Η Ρεάλ ξεκίνησε δυνατά με μικρό προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο (24-23), ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε τη διαφορά στο +14. Η Μπασκόνια απάντησε με σερί 15-0 και πέρασε μπροστά, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν με δικό τους σερί 11-0 στην τελευταία περίοδο, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Κορυφαίος των νικητών ο Μάριο Χεζόνια με 17 πόντους, ενώ 16 πρόσθεσε ο Καμπάτσο και 15 ο Μαλεντόν.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 42-39, 71-60, 94-87

