Euroleague: Η τιμωρία σε Λεσόρ για την εισβολή στο παρκέ – Ποινή σε Μπαρτζώκα - Real.gr

Η Euroleague γνωστοποίησε τις αποφάσεις της μετά τα γεγονότα στο Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε, επιβάλλοντας βαρύ πρόστιμο στους πράσινους και ποινή στον Ματίας Λεσόρ.

Συγκεκριμένα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 22.000 ευρώ για χρήση λέιζερ, επιθετική συμπεριφορά οπαδών, ρίψη αντικειμένων και ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Παράλληλα, ποινή επιβλήθηκε και στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από έναν αγώνα και πρόστιμο 8.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του (εισβολή στο παρκέ) στον ίδιο αγώνα.

Επίσης, η Euroleague επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ στον Γιώργο Μπαρτζώκα για τα σχόλιά του για τη διαιτησία στο ματς του Ολυμπιακού με τη Ντουμπάι BC.

Σημειώνεται πως πρόστιμο δέχθηκε και ο Πανιώνιος (ύψους 4.000 ευρώ) για προσβλητικές ενέργειες των οπαδών του στο παιχνίδι με τη Μπεσίκτας στο Eurocup.