Euroleague: Η Βαλένθια «γκρέμισε» από την κορυφή τον Ερυθρό Αστέρα - Real.gr

Η Βαλένθια επικράτησε 76-73 του Ερυθρού Αστέρα στη "Roig Arena" και «γκρέμισε» από την κορυφή της Euroleague τη σερβική ομάδα (8-4). Παράλληλα, οι Ισπανοί του Πέδρο Μαρτίνεθ πλασαρίστηκαν στη οκτάδα της κατάταξης με 7-5.

Με «όπλο» τη άμυνα που υποχρέωσε τους Σέρβους σε 10 λάθη στο πρώτο ημίχρονο, η Βαλένθια πατούσε καλύτερα στο παρκέ και πήγε στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά (49-39) που ήταν και η μεγαλύτερη έως τότε. Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου, οι -μέχρι χθες- πρωτοπόροι της Euroleague επέστρεψαν στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις και με σερί 14-3 «εξαφάνισαν» τη διαφορά και πέρασαν μπροστά 53-52 στα μισά της 3ης περιόδου.

Ακολούθησε μάχη «πόντο-πόντο» μέχρι που με τρίποντο του Μπαντιό οι γηπεδούχοι πήραν «αέρα» πέντε πόντων 72-67, τρία λεπτά πριν απο το τέλος. Ο Αστέρας αντέδρασε και κατάφερε να οδηγήσει την έκβαση του ματς στη -δική του- τελευταία επίθεση. Όμως ο Κάλινιτς έκανε λάθος στην επαναφορά και η Βαλένθια έφυγε νικήτρια με 76-73.

Κορυφαίος της Βαλένθια ο Μπράνκου Μπαντιό με 16π. (3/4 τρίποντα) ενώ ακολούθησε ο Κάμερον Τέιλορ με 12π., 6ρ. Από τον Ερυθρό Αστέρα ο Μίλερ-Μάκινταϊρ πέτυχε 23π. με 5/9 τρίποντα ενώ μάζεψε και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 49-39, 60-60, 76-73