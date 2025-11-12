Euroleague: Η Βίρτους έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί και «καθάρισε» την Αναντολού στο φινάλε - Real.gr

Έπειτα από τρεις σερί «βαριές» ήττες η Βίρτους Μπολόνια, «απάντησε» με μία πολύ σημαντική νίκη στο «Paladozza» επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 99-89 στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-5.

Με τρομερό πλουραλισμό στην επίθεσή της (έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων) κι ένα «ξέσπασμα» στην τελευταία περίοδο όπου «έγραψε» ένα επιμέρους 23-16, η ιταλική ομάδα μετέτρεψε το ντέρμπι των τριών πρώτων περιόδων σε… περίπατο στο φινάλε, καθώς η τουρκική ομάδα στέρεψε από ιδέες κι επιλογές πλην του Σέιν Λάρκιν.

Ο Κάρστεν Έντουαρντς με 21 πόντους και 5/10 τρίποντα, έκανε τη… διαφορά για τη Βίρτους που είχε 18/34 (52.9%) έξω από τα 6,.75μ.

Την ίδια ώρα η Αναντολού που έπεσε στο (απογοητευτικό) 3-7, τα περίμενε όλα απ’ τον Λάρκιν ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους (5/9 τρίπ.) και 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 28-24, 48-45, 76-73, 99-89