Euroleague: Η Ζαλγκίρις «βύθισε» τη Χαποέλ Τελ Αβίβ (93-82) - Real.gr

Η Ζαλγκίρις «πατάει» πιο σίγουρα στα play off της Euroleague με τη σημερινή της νίκη 93-82 επί της Χαποέλ Τελ Αβίβ στο Κάουνας. Μετά από 28 αγωνιστικές οι Λιθουανοί έχουν ρεκόρ 16-12, ενώ η Χαποέλ του Ιτούδη με την πέμπτη συνεχόμενη ήττα της βρίσκεται στο 16-11.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 32-23 στο 12΄, όμως με ένα γρήγορο 11-0 η Χαποέλ βρέθηκε μπροστά (32-34) στο 15΄ για να ακολουθήσει μεγάλο ντέρμπι. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ με τους Ισραηλινούς να σουτάρουν καλύτερα από μακριά, αλλά να είναι πιο επιρρεπείς στα λάθη. Στο 35΄ με τρίποντο του Φρανσίσκο η Ζαλγκίρις ξέφυγε με +10 (78-68), διαφορά στην οποία δεν μπόρεσαν να βρουν απάντηση οι φιλοξενούμενοι. Η Ζαλγκρίρις επικράτησε 92-82 με κομβικό στην τελευταία περίοδο τον Μαόντο Λο (13π., 2/2 τρίποντα, 7ασ.) αλλά κορυφαίο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού τον Μόουζες Ράιτ ο οποίος πέτυχε 25 πόντους με 8/10 δίποντα και 9/9 βολές. Αντίστοιχα εύστοχος ήταν για τη Χαποέλ ο Νταν Οτούρου με 10/12 δίποντα και συνολικά 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 44-43, 63-62, 93-82