Euroleague: Ιστορική πρεμιέρα για την Ντουμπάι (89-76 την Παρτιζάν) - Real.gr

Με μία γεμάτη εμφάνιση, η Ντουμπάι μπήκε με το… δεξί στην εφετινή Euroleague, πανηγυρίζοντας την ιστορική νίκη της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς, μάλιστα, έκαμψε την αντίσταση της Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς με 89-76 στην Coca Cola Arena και έδειξε έτοιμη για… αναταραχές στην παρθενική συμμετοχή της.

Η ομάδα των Εμιράτων έδωσε ρεσιτάλ από τα 6,75 (11/20 τρίποντα), βασίστηκε στον επιθετικό πλουραλισμό της (4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων), ενώ η άμυνα της υποχρέωσε τους Σέρβους σε 13 λάθη.

Κορυφαίοι των νικητών οι Ντάβις Μπέρτανς (20π., 5/7τρ.), Τζάναν Μούσα (19π., 3/5τρ.), Φιόντου Καμπενγκέλε (15π.) και Φιλίπ Πετρούσεφ (14π., 8ρ.), ενώ από την Παρτιζάν Ντίλαν Οσετκόφσκι με 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-40, 68-54, 89-76