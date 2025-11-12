Euroleague: Ήττα της Ρεάλ στον ισπανικό «εμφύλιο» από τη Βαλένθια πριν τον Παναθηναϊκό - Real.gr

Η Βαλένθια έβαλε φρένο στη Ρεάλ Μαδρίτης και με το τελικό επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Στο πρώτο ματς της «διαβολοβδομάδας» οι «νυχτερίδες» επικράτησαν με 89-76, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-4, ενώ οι «μερένχες» έπεσαν στο 5-5.

Ο Μουρ με 16 πόντους ήταν ο κορυφαίος σκόρερ των νικητών, οι οποίοι είχαν σε πολύ καλό βράδυ και τους Ρόβερς, Τόμπσον, που σκόραραν από 14 πόντους έκαστος.

Οι 23 πόντοι του Λάιλς δεν αρκούσαν στη «βασίλισσα» για να κάνει την ανατροπή, ενώ βρισκόταν στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα πίσω στο σκορ. Ο Καμπάτσο με 15 πόντους και ο Μαλεντόν με 14 ακολούθησαν σε απόδοση τον Αμερικανό, με την Ρεάλ να υποδέχεται την Πέμπτη (13/11) τον Παναθηναϊκό στη Μαδρίτη.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 45-38 (ημ.), 67-60, 89-76