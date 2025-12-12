Quantcast
Euroleague: «Καταδιώκει» την κορυφή η Βαλένθια - Real.gr
real player

Euroleague: «Καταδιώκει» την κορυφή η Βαλένθια

03:45, 12/12/2025
Euroleague: «Καταδιώκει» την κορυφή η Βαλένθια

Η Βαλένθια νίκησε την Αναντολού Εφές 94-82 στην Ισπανία, φτάνοντας τις 10 νίκες σε 15 αγώνες στη Euroleague, συνεχίζοντας την καταδίωξη της κορυφής.

Στο 5-10 υποχώρησε η τουρκική ομάδα.

Η αναμέτρηση ήταν κοντά στο πρώτο ημίχρονο (45-39), με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν σερί, αλλά στο δεύτερο μέρος η Βαλένθια εκμεταλλεύτηκε τις περισσότερες επιλογές της και άνοιξε τη διαφορά, φτάνοντας μέχρι +17.

Ο Πουαριέ επέστρεψε για λίγο στην Αναντολού Εφές, χωρίς να αλλάξει την εικόνα, και οι «νυχτερίδες» πήραν άνετα τη νίκη.

Κορυφαίος των νικητών, που πανηγύρισαν την 4η διαδοχική νίκης τους, ο Κάμερον Τέιλορ με 20 πόντους, ενώ από την τουρκική ομάδα ξεχώρισαν οι Λόιντ και Κορντινιέ, οι οποίοι σημείωσαν από 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 45-39, 71-59, 94-82

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Το παρασκήνιο, εκστρατεία της Αθήνας και η «μάχη» με τα θηρία

Πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Το παρασκήνιο, εκστρατεία της Αθήνας και η «μάχη» με τα θηρία

23:33 11/12
«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

22:39 11/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

13:17 11/12
Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό

Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό

20:36 11/12
Στην εισαγγελία τα πρακτικά της κατάθεσης Ξυλούρη - Άνδρες της φρουράς τον συνόδευσαν μέχρι τo φυλάκιο της Αμαλίας

Στην εισαγγελία τα πρακτικά της κατάθεσης Ξυλούρη - Άνδρες της φρουράς τον συνόδευσαν μέχρι τo φυλάκιο της Αμαλίας

18:50 11/12
Θυέλλα για την πριγκίπισσα Sofia της Σουηδίας – Στη δίνη του σκανδάλου Epstein

Θυέλλα για την πριγκίπισσα Sofia της Σουηδίας – Στη δίνη του σκανδάλου Epstein

14:15 11/12
Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια - 25χρονος της πέταξε πέτρες για να τη σταματήσει και εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια - 25χρονος της πέταξε πέτρες για να τη σταματήσει και εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

10:56 11/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved