Euroleague: «Καταδιώκει» την κορυφή η Βαλένθια - Real.gr

Η Βαλένθια νίκησε την Αναντολού Εφές 94-82 στην Ισπανία, φτάνοντας τις 10 νίκες σε 15 αγώνες στη Euroleague, συνεχίζοντας την καταδίωξη της κορυφής.

Στο 5-10 υποχώρησε η τουρκική ομάδα.

Η αναμέτρηση ήταν κοντά στο πρώτο ημίχρονο (45-39), με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν σερί, αλλά στο δεύτερο μέρος η Βαλένθια εκμεταλλεύτηκε τις περισσότερες επιλογές της και άνοιξε τη διαφορά, φτάνοντας μέχρι +17.

Ο Πουαριέ επέστρεψε για λίγο στην Αναντολού Εφές, χωρίς να αλλάξει την εικόνα, και οι «νυχτερίδες» πήραν άνετα τη νίκη.

Κορυφαίος των νικητών, που πανηγύρισαν την 4η διαδοχική νίκης τους, ο Κάμερον Τέιλορ με 20 πόντους, ενώ από την τουρκική ομάδα ξεχώρισαν οι Λόιντ και Κορντινιέ, οι οποίοι σημείωσαν από 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 45-39, 71-59, 94-82