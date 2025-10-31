EuroLeague: Καταιγιστική Ρεάλ διέλυσε τη Φενερμπαχτσέ στη Μαδρίτη - Real.gr

Η Ρεάλ Μαδρίτης πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης (30/10) μία από τις πιο πειστικές εμφανίσεις της φετινής σεζόν, σαρώνοντας με 84-58 τη Φενέρμπαχτσε για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Μαδριλένοι του Σέρτζιο Σκαριόλο έδειξαν από νωρίς τις προθέσεις τους, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους μέσα από την άμυνα και οικοδομώντας διαφορά ασφαλείας ήδη από το πρώτο ημίχρονο (49-22). Με τη νίκη αυτή ανέβηκαν στο 4-4, ενώ οι πρωταθλητές Ευρώπης του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους υποχώρησαν στο 3-5, δείχνοντας για ακόμη ένα παιχνίδι σημάδια αστάθειας και έλλειψης ενέργειας.

Η Ρεάλ κυριάρχησε σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες, έπαιξε σκληρή άμυνα και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους Τούρκους, οι οποίοι έμοιαζαν αποσυντονισμένοι μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Το τελικό 84-58 αποτυπώνει πλήρως την εικόνα ενός αγώνα χωρίς… δεύτερο ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 49-22, 64-35, 84-58