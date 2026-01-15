Euroleague: Κατέρρευσε από «τρίποντες βόμβες» - Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στο Μόναχο (85-78) - Real.gr

Οι «πράσινοι» παραμένουν εκτός της πρώτης εξάδας.

Οι «τρίποντες-βόμβες» της Μπάγερν στον… επίλογο του αγώνα, «γκρέμισαν» την συγκροτημένη εικόνα του Παναθηναϊκού μέχρι το 30΄, η παραγωγικότητα των «πράσινων» κατέρρευσε στο ίδιο διάστημα και το «τριφύλλι» ηττήθηκε στο Μόναχο, παραμένοντας εκτός εξάδας της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν «έπεσε» με 85-78 από τους Βαυαρούς, για την 22η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 13-9. Στον αντίποδα, η Μπάγερν επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 8-14.

Για 30 λεπτά, ο Παναθηναϊκός έδειχνε να ελέγχει τη… μοίρα του και να οδεύει σε ένα πολύτιμο «διπλό», παρά τις απουσίες των Κέντρικ Ναν, Ντίνου Μήτογλου και Νίκου Ρογκαβόπουλου. Ωστόσο, στην τέταρτη περίοδο, η έλλειψη φρεσκάδας, η κούραση και η περιορισμένη δημιουργικότητα στην επίθεση οδήγησαν σε ολοκληρωτική κατάρρευση. Οι Βαυαροί έτρεξαν ένα επιμέρους 27-14, εξαργυρώνοντας το «ζεστό χέρι» τους από τα 6,75 και ανατρέποντας κάθε προβάδισμα.

Ο Τζέριαν Γκραντ (17 πόντοι) και ο Τσεντί Όσμαν (20 πόντοι) πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις, αλλά η κούραση και η αστοχία στα κρίσιμα σουτ στο τέλος έκαναν την προσπάθεια μάταιη. Τα τρίποντα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν βρήκαν στόχο στο φινάλε, ενώ η Μπάγερν «τιμώρησε» από τα 6,75, εκμεταλλευόμενη κάθε αμυντική αδυναμία του Παναθηναϊκού. Το δίδυμο ψηλών Κένεθ Φαρίντ-Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν μπόρεσε να δώσει λύσεις, ενώ η συμμετοχή του Μάριους Γκριγκόνις δεν έφερε την αναμενόμενη ώθηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποψινή βραδιά ήταν ιστορική για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, Κώστα Σλούκα, καθώς έσπασε το φράγμα των 2.000 ασίστ στη Euroleague (έχει 2004) και από τη δεύτερη θέση κυνηγάει τον Νικ Καλάθη (2182) στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Στον αντίποδα, ο Αντρέας Ομπστ ήταν ο πρωταγωνιστής των Γερμανών, σκοράροντας 15 πόντους και βάζοντας δύο καθοριστικά τρίποντα στο τελευταίο λεπτό. Σπουδαία εμφάνιση είχε και ο Τζουστίνιαν Τζέσαπ (16 πόντοι με 4/4 τρίποντα), ενώ ο Γουένιεν Γκάμπριελ πρόσθεσε 12 πόντους και 5 ριμπάουντ απέναντι στην πρώην ομάδα του. Την παράσταση, όμως, έκλεψε ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 9 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, κερδίζοντας τον τίτλο του «κρυφού χαρτιού» της Μπάγερν στο κρισιμότερο σημείο.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 40-43, 58-64, 85-78

Η Μπάγερν αιφνιδίασε με το… καλησπέρα τον Παναθηναϊκό, τρέχοντας ένα σερί 9-0 και υποχρεώνοντας τον Αταμάν σε τάιμ άουτ μετά από μόλις 2 λεπτά αγώνα. Η είσοδος του Σορτς, Καλαϊτζάκη και Γιούρτσεβεν στο παρκέ, πάντως, έφερε αποτέλεσμα με τους «πράσινους» να παίρνουν γρήγορα το προβάδισμα 11-15 στο 5΄ και 14-18 στο 7΄, με πρωταγωνιστές τον Τζέριαν Γκραντ (8π. με 4/4 2π.) και τον Ρισόν Χολμς (6π. με 3/4 2π.). Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 25-24, με buzzer beater τρίποντο του Τζέσαπ.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ήταν η στιγμή του Σαμοντούροφ να πιάσει από τα μαλιά την ευκαιρία που του έδωσε ο Αταμάν και με 2/2 τρίποντα έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (29-30 στο 14΄). Η επιστροφή Γκραντ, Όσμαν και Χολμς ανέβασε την ομάδα και με δύο τρίποντα του Τούρκου το «τριφύλλι» έγραψε το 29-38 (17΄). Η Μπάγερν μείωσε σε 35-38 στο 18΄ και 38-41 στο 19΄, παρά την εξαιρετική παρουσία του Χολμς (11π.). Το ημίχρονο έκλεισε 40-43, με σημαντική συνεισφορά από Ομπστ (9π.), Μάικ (8π.) από την Μπάγερν και Χολμς (11π.), Όσμαν (9π. και 2κλ.) και Γκραντ (8π. και 3κλ.) από τον Παναθηναϊκό.

Στην τρίτη περίοδο, το 3ο φάουλ του Όσμαν στο 21΄ δεν σταμάτησε τον Αταμάν, που κράτησε τον έμπειρο φόργουορντ στο παρκέ. Ο Τουρκος φόργουορντ και ο Γκραντ έγιναν… διψήφιοι, ενώ ο Σλούκας με τρίποντα και ασίστ κράτησε το «τριφύλλι» μπροστά (58-64 στο 29΄). Παρά την πίεση από την Μπάγερν, η ομάδα κατάφερε να κλείσει την τρίτη περίοδο με προβάδισμα +6 (58-64).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η παραγωγικότητα του Παναθηναϊκού «κόλλησε», οι Βαυαροί βρήκαν ρυθμό από τα 6,75 και ο Ράταν-Μέις χάρισε το προβάδισμα στους Βαυαρούς (67-66 στο 33΄), με τον Ομπστ να παίρνει τη σκυτάλη και να σκοράρει κρίσιμα καλάθια. Ο Αταμάν έβαλε Σορτς και Γκριγκόνις για να δώσει ανάσες στον Όσμαν (4΄22΄΄ για το τέλος). Ο Σλούκας με 2/2 βολές έκανε το 73-72, αλλά η Μπάγερν απάντησε με καλάθι του Γκάμπριελ (75-72). Ο Παναθηναϊκός αστόχησε σε κρίσιμα σουτ, ενώ η γερμανική ομάδα με τρίποντα του Ομπστ και Ντιμιτρίεβιτς «σφράγισε» τη νίκη με 85-78, αφήνοντας το «τριφύλλι» εκτός εξάδας της Euroleague.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Σβέτισλαβ Πέσιτς): Ντιμιτρίεβιτς 9 (1), Ντα Σίλβα 2, Ρατάν-Μέις 7 (1), Γκιφάι, Τζέσαπ 16 (4), Λούτσιτς 8, Ομπστ 15 (3), Γιόβιτς 4, Μάικ 8 (2), Γκέιμπριελ 12, ΜακΚόρμακ 4.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 8, Καλαϊτζάκης 2, Όσμαν 20 (2), Χολμς 11, Σλούκας 8 (2), Σαμοντούροβ 6 (2), Γκραντ 17 (1), Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 6 (2), Γιούρτσεβεν.