Euroleague: Λύγισε στο Κάουνας ο Ολυμπιακός σε «θρίλερ» δύο παρατάσεων - Real.gr

Ο «λαβωμένος» Ολυμπιακός έδειξε αντίδραση και συσπείρωση απέναντι στη Ζάλγκιρις, αλλά γνώρισε επώδυνη ήττα (99-94) σε ένα πραγματικά συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε έπειτα από δύο παρατάσεις.

Με τις κομβικές απουσίες των Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός κλήθηκε να φέρει εις πέρας μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή στο Κάουνας, απέναντι στη Ζάλγκιρις, λίγες ημέρες μετά την απώλεια του τίτλου του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό. Οι «ερυθρόλευκοι» κατέβαλαν πολύ μεγάλη προσπάθεια, ήλεγξαν το παιχνίδι ανά διαστήματα, όμως δεν κατάφεραν να αποδράσουν με μια σημαντική, για βαθμολογικούς και ψυχολογικούς λόγους νίκη. Η επίσης «ψυχωμένη» Ζάλγκιρις ήταν αυτή που πανηγύρισε μετά από μια επική μάχη δύο παρατάσεων.

Με τα ατομικά στατιστικά του αγώνα, όπως είναι λογικό, να «εκτοξεύονται», ο Σιλβέιν Φρανσίσκο σημείωσε μια ακόμη μαγική εμφάνιση με 21 πόντους και 7 ασίστ, με τους Γουίλιαμς-Γκος (23 πόντοι) και Μόουζες Ράιτ (14 πόντοι, 13 ριμπάουντ, 4 τάπες) να είναι επίσης εκπληκτικοί. Για τον Ολυμπιακό, στους 32 πόντους σταμάτησε ο Εβάν Φουρνιέ -μαζί με 9 ριμπάουντ-, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να είναι εξαιρετικός (14 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), αλλά να αποβάλλεται πρόωρα με φάουλ.

Οι “ερυθρόλευκοι” προηγήθηκαν με 9-4 με τον Ταϊρίκ Τζόουνς που μπήκε δυναμικά στο παρκέ, με τους γηπεδούχους να απαντούν με ένα 7-0 για να προσπεράσουν (11-9 με Τουμπέλις). Το υπόλοιπο της πρώτης περιόδου ήταν εξαιρετικά ισορροπημένο, με τους Γουόρντ και Ντόρσεϊ να δίνουν σκορ στον Ολυμπιακό και τον Ράιτ να “ζεσταίνεται” για τη Ζάλγκιρις. Το ισόπαλο σκορ του δεκαλέπτου (18-18) διαμορφώθηκε από καλάθια των Χολ και Ουλανόβας στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Στη δεύτερη περίοδο, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα βελτίωσαν ακόμη περισσότερο την άμυνα τους και δυσκόλεψαν τους αντιπάλους τους, με τον Φουρνιέ να τρέχει ένα τρομερό προσωπικό σερί δέκα πόντων για το 20-29. Οι Λιθουανοί κατάφερε να επιστρέψου εκ νέου στο ματς και δεν άργησαν να ισοφαρίσουν σε 31-31 στο 17΄ με τον Μάοντο Λο να αλλάζει την εικόνα του αγώνα.

Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου για τον Ολυμπιακό, που αρχικά ξέφυγε με εννιά, (39-48 με Γουόκαπ) και στη συνέχεια απέκτησε διψήφιο προβάδισμα με τον Ντόρσεϊ στο 25΄ (43-53). Η Ζάλγκιρις μείωσε στους τέσσερις (51-55 με Σλίβα), αλλά ο Ντιλικίνα είχε τον τελευταίο λόγο στο τρίτο δεκάλεπτο, καθώς διαμόρφωσε το 51-60 με απίθανο τρίποντο.

Με βολές του Φουρνιέ οι Πειραιώτες ανέκτησαν διψήφια διαφορά (51-62), όμως οι γηπεδούχοι αντεπιτέθηκαν με ένα εκπληκτικό 10-0 (61-62 με Μπραζντέικις). Ο Φουρνιέ ευστόχησε σε τρίποντο για το 61-65 και αργότερα σε άλλο ένα για το 63-69, με τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος να αναλαμβάνει δράση με διαδοχικά τρίποντα για να φέρει τη μάχη στα ίσα (69-69 στο 37΄). Φουρνιέ και Φρανσίσκο κατά σειρά σκόραραν για το 71-71 και ο Λο με δύο βολές έβαλε σε θέση οδηγού τη Ζάλγκιρις ενάμισι λεπτό πριν το φινάλε. Ο Τζόουνς ισοφάρισε 26 δεύτερα πριν την εκπνοή και ο Φρανσίσκο αστόχησε στην τελευταία προσπάθεια των γηπεδούχων, με τον Φουρνιέ να μην προλαβαίνει να εκδηλώσει επίθεση στο τέλος και το παιχνίδι να οδηγείται στη παράταση.

Ο Ντόρσεϊ πήρε τα ηνία της “ερυθρόλευκης” επίθεσης στην παράταση και ήταν ο μοναδικός που σκόραρε μέχρι το 76-78. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, όμως «βραχυκύκλωσε» σε σημαντικές κατοχές και ο Φρανσίσκο με πέντε συνεχόμενους πόντους έδωσε μεγάλο πλεονέκτημα στους Λιθουανούς (82-78 1:23 πριν το τέλος). Οι παίκτες του Ολυμπιακού, ωστόσο, δεν τα παράτησαν, έβγαλαν σπουδαίες άμυνες και έφεραν το ματς σε ισορροπία με καλάθια των Φουρνιέ και Ντόρσεϊ με 39 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ράιτ και Ντόρσεϊ αστόχησαν σε τρίποντα και η πρώτη παράταση της αναμέτρησης δεν ανέδειξε νικητή, με τους δύο αντιπάλους να αναγκάζονται να μονομαχήσουν για ένα ακόμη πεντάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά με πέντε με νέο τρίποντο του Φουρνιέ (82-87), όμως οι Γκος και Φρανσίσκο με τρίποντα άλλαξαν τις ισορροπίες (88-87). Ο Λο έβαλε ένα από τα μεγαλύτερα σουτ του αγώνα για το 93-89, 1:23 πριν την εκπνοή και ο Γκος ένα ακόμη πιο καθοριστικό για το 96-92 στα 50 δευτερόλεπτα. Ο Φουρνιέ μείωσε σε 97-94, ο Φρανσίσκο έβαλε δύο βολές για το 99-94 και ο Γάλλος σταρ των Πειραιωτών αστόχησε σε τρίποντο, με τη Ζάλγκιρις να εξασφαλίζει μια σπουδαία νίκη.

Τα δεκάλεπτα 18-18, 37-39, 51-60, 73-73 (κ.δ), 99-94 (παρ.)