Μακάμπι-Παναθηναϊκός 75-71: Λύγισε στο Τελ Αβίβ ο «λαβωμένος» Παναθηναϊκός - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός των κομβικών απουσιών πάλεψε στο Τελ Αβίβ, αλλά δεν βρήκε τις επιθυμητές λύσεις, ιδιαίτερα στο επιθετικό κομμάτι, και γνώρισε την ήττα με 75-71 από τη Μακάμπι.

Η απουσία του Τσέντι Όσμαν ήρθε να προστεθεί σε εκείνη του Κέντρικ Ναν (και του Ντίνου Μήτογλου), καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολα το έργο του Παναθηναϊκού στο Τελ Αβίβ. Οι “πράσινοι” κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια, όμως ηττήθηκαν με 75-71 από τη Μακάμπι στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague και υποχώρησαν στο 14-10. “Μοιραίοι” οι Σλούκας και Γκραντ που αστόχησαν στα κρίσιμα τρίποντα στο φινάλε, θετική εικόνα είχαν οι Σορτς (15 πόντοι, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Χολμς (11 πόντοι, 9 ριμπάουντ) και Ρογκαβόπουλος (13 πόντοι, 4 ριμπάουντ). Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ρόμαν Σόρκιν (13 πόντοι, 8 ριμπάουντ), με τους Μπλατ (15 πόντοι, 5/6 τρίποντα) και Λούντμπεργκ (16 πόντοι) να προσφέρουν πολύτιμο σκορ στην περιφέρεια.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά στην αναμέτρηση με ένα γρήγορο 7-0, με πρωταγωνιστή τον Τζέριαν Γκραντ. Οι γηπεδούχοι απάντησαν με δικό τους 6-0 (6-7) και το πρώτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε αρκετά ισορροπημένα. Ο Ρογκαβόπουλος έβαλε πέντε πόντους (8-12, 11-14), αλλά η Μακάμπι πέρασε μπροστά με τέσσερις διαδοχικούς του Σόρκιν (15-14). Ο Μάρσιο Σάντος έδωσε “αέρα” τεσσάρων πόντων στην ομάδα του, με τους “πράσινους” να ανακτούν το προβάδισμα πριν τη λήξη της περιόδου (20-21 με Φαρίντ).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Μακάμπι ανέβασε αισθητά την αμυντική της ένταση και μπήκε σε θέση οδηγού, κρατώντας χαμηλά στο σκορ τους παίκτες του Άταμαν. Ο Μπλατ με τρίποντο σημείωσε το 27-22 και ο Λιφ το 29-22, με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει σταδιακά. Ο Χολμς μείωσε σε 29-27, ο Λούντμπεργκ ευστόχησε για τρεις (32-27) και ακολούθησε ένα 6-0 του “τριφυλλιού” για το 34-35 με τον Σορτς. Οι Ισραηλινοί, ωστόσο, έκλεισαν καλύτερα το πρώτο μέρος, το πέρας του οποίου τους βρήκε μπροστά στο σκορ με 42-39.

Οι δύο επιθέσεις δυσκολεύθηκαν αρκετά στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, με τη Μακάμπι να διατηρεί βραχεία κεφαλή έως τα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου (48-47). Οι “πράσινοι” βρήκαν ένα καλό διάστημα με τον Χολμς να αποκτά ρυθμό (53-57), με τους γηπεδούχους να απαντούν άμεσα με δύο τρίποντα του Μπλατ. Ο Σαμοντούροφ από τη γωνία ευστόχησε για τρεις σε κρίσιμη στιγμή, διαμορφώνοντας το σκορ της τρίτης περιόδου (59-60).

Ακόμη χαμηλότερη ήταν η παραγωγικότητα των δύο ομάδων σε μια ιδιαίτερα σκληρή τέταρτη περίοδο. Η Μακάμπι έτρεξε ένα 6-0 με Μπλατ και Σάντος (65-60), με τους Χολμς και Σορτς να μειώνουν στον πόντο (65-64, 67-66). Σε μια κρίσιμη φάση, οι γηπεδούχοι πήραν τρία επιθετικά ριμπάουντ πριν σκοράρει ο Σόρκιν, ενώ ο Μπρισέτ με βολές έστειλε τη διαφορά στους πέντε (71-66) 3:18 πριν το τέλος του ματς. Ο Ρογκαβόπουλος σκόραρε στον αιφνιδιασμό, όμως λίγο αργότερα υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ. Ο Έλληνας φόργουορντ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο για το 73-71, αλλά Σλούκας και Γκραντ αστόχησαν στα σπουδαιότερα σουτ του αγώνα στη συνέχεια και ο Λούντμπεργκ με δύο βολές “έγραψε” το τελικό σκορ, με τον Ρογκαβόπουλο μνα χάνει ένα ακόμη τρίποντο.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 42-39, 59-60, 75-71