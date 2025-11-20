Euroleague: Με άμυνα για σεμινάριο έφτασε στην 100άρα - Ο Παναθηναϊκός σκόρπισε 103-82 την Ντουμπάι - Real.gr

Οι «πράσινοι» σημείωσαν την τρίτη σερί νίκη και πλέον μετρούν 8 νίκες και 4 ήττες.

Όταν στην τρίτη περίοδο ο Κώστας Σλούκας… θύμισε στον Παναθηναϊκό τι σημαίνει άμυνα, τότε οι «πράσινοι» έδωσαν τέλος στα όνειρα της Ντουμπάι για «διπλό» στο Telekom Center Athens. Το «τριφύλλι» έφτασε στην τρίτη διαδοχική νίκη του με το τελικό 103-82 επί της ομάδας των Εμιράτων, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 8-4 και παραμένοντας σε τροχιά κορυφής. Στον αντίποδα, το σύνολο του Γιούριτσα Γκόλεματς υποχώρησε στο 5-7.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό στην άμυνα στην τρίτη περίοδο, με τον αρχηγό του, Κώστα Σλούκα, να διακρίνεται σε οργάνωση και εκτέλεση και μέσα σ` ένα τετράλεπτο φρόντισε να εκτροχιάσει την Ντουμπάι. Συγκεκριμένα, από το 59-61 που έγραψε ο φωτεινός πίνακας στο 26΄, οι «πράσινοι» απάντησαν με σερί 14-0, με τον Σλούκα να μετράει 7 πόντους σε αυτό το διάστημα και τον Γκραντ να ευστοχεί από τα 6,75 για την πρώτη διψήφια διαφορά στον αγώνα (73-61) στα 16΄΄ για τη λήξη του δεκαλέπτου. Πόση ήταν η συγκομιδή πόντων της Ντουμπάι στο καταστροφικό γι αυτήν τρίτο δεκάλεπτο; Μόλις 14 πόντοι, απόρροια την σκληρής άμυνας του «τριφυλλιού».

Ωστόσο, ακόμη μία νίκη αποδείχθηκε Πύρρειος για τον Παναθηναϊκό, καθώς είδε παίκτη του να αποχωρεί τραυματίας για τα αποδυτήρια. Συγκεκριμένα, ο Τσέντι Όσμαν υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο στα τέλης της πρώτης περιόδου και θα πρέπει να υποβληθεί σε εξετάσεις για να αποδειχθεί το μέγεθος της ζημιάς. Ο Τούρκος φόργουορντ πρόσθεσε το όνομά του στο ιατρικό δελτίο, δίπλα σε αυτά των Ομέρ Γιούρτσεβεν, Βασίλη Τολιόπουλου, Ματίας Λεσόρ και Ρισόν Χολμς.

Στο επιθετικό κομμάτι των νικητών, «καθάρισαν» οι γκαρντ με τους Κέντρικ Ναν (22π.), Κώστα Σλούκα (15π.) και Τζέριαν Γκραντ (15π.) να οδηγούν την επίθεση. Ο Κωνσταντίνος Μήτογλου συμπλήρωσε τη λίστα των… διψήφιων με 10 πόντους. Από την Ντουμπάι, που δεν είχε στη διάθεση της τον Ντουέιν Μπέικον (κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού χεριού), ξεχώρισε ο Μφιοντού Καμπενγκέλε με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 45-48, 75-62, 103-82

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τον αγώνα με τους Σορτς, Ναν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ και Φαρίντ, παίρνοντας σκορ από όλους μέχρι τα μέσα της πρώτης περιόδου (14-16), αλλά βλέποντας την άμυνα να… μπάζει. Η είσοδος του Σλούκα στο παρκέ δεν άλλαξε τίποτα, με τους Ράιτ και Έλις να ανεβάζουν τη διαφορά στο 16-22 στο 8΄. Ωστόσο οι «πράσινοι» κατάφεραν να κλείσουν το δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 25-24.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες πήγαιναν κοντά στο σκορ, με το Παναθηναϊκό να παίρνει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -3 (45-48, 20΄), αδυνατώντας να ελέγξει τις επιθετικές… ορέξεις των Έλις και Καμπενγκέλε, οι οποίοι έφτασαν τους 15 και 14 πόντους, αντίστοιχα.

Στην τρίτη περίοδο, ο Ναν ανέλαβε δράση, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνα του από το 26΄ και μετά, τρέχοντας ένα σερί 14-0 και προσπερνώντας με 73-61. Ο Σλούκας είχε σκοράρει 7 από αυτούς τους πόντους, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον «πράσινο» κόσμο.

Ο Ρογκαβόπουλος συνέχισε με διαδοχικά καλάθια για το 79-62 στο 31’, ενώ Ναν και Γκραντ ανέβασαν τη διαφορά στους 23 πόντους (85-62) μέχρι το 33΄. Από εκεί και έπειτα, το υπόλοιπο του αγώνα είχε περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 7 (1), Καλαϊτζάκης 2, Όσμαν 7 (1), Σλούκας 15 (1), Ρογκαβόπουλος 9 (1), Σαμοντούροβ, Γκραντ 15 (3), Ναν 22 (1), Φαρίντ 9, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 7 (1), Μήτογλου 10 (2).

ΝΤΟΥΜΠΑΪ (Γιούριτσα Γκόλεματς): Αβράμοβιτς, Αμπάς 11 (1), Πρέπελιτς, Μπέρτανς 3, Έλις 15 (1), Άντερσον, Κόντιτς 1, Καμπενγκέλε 18, Ράιτ 8, Πετρούσεβ 12, Ράιαν 8 (2), Καμένιας 6.