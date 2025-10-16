EuroLeague: Mε απουσίες για την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός - Real.gr

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague (22:00, Novasports Prime)

Οι ερυθρόλευκοι προέρχονται από ήττα από την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ και βρίσκονται στο 2-2 της κατάταξης της διοργάνωσης.

Από την άλλη, η Μακάμπι βρίσκεται στο 1-3, προερχόμενη από βαρύ αποτέλεσμα κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Πειραιά ταξίδεψε στη σερβική πρωτεύουσα δίχως τους Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς.

Το σημερινό πρόγραμμα:

Ντουμπάι BC – Μπαρτσελόνα 19:00

Ζαλγκίρις Κάουνας – Αρμάνι Μιλάνο 20:00

Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου 20:45

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 22:00

