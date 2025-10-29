EuroLeague: Με εντυπωσιακή ανατροπή η Μπάγερν υπέταξε τη Ρεάλ στο Μόναχο - Real.gr

Η Ρεάλ Μαδρίτης έδειχνε να έχει τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, όμως η Μπάγερν έκανε μια θεαματική αντεπίθεση στο δεύτερο μέρος και με μεγάλη ανατροπή πήρε τη νίκη με 88-81 στο Μόναχο, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ουσιαστικά οι Βαυαροί βασίστηκαν στο ξέσπασμα της τρίτης περιόδου, όταν με «όπλο» την άμυνα απάντησαν με επιμέρους σκορ 25-10 για το προσπέρασμα και την επιστροφή από το -16 (39-55 στο 19΄). Δίχως να χάσουν τη διάρκεια στο κομμάτι της παραγωγικότητας, οι Γερμανοί συνέχισαν το… σφυροκόπημα της Ρεάλ και η λήξη τους βρήκε στο +7.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Αϊζέια Μάικ, που πραγματοποίησε ρεκόρ καριέρας σε πόντους και αξιολόγηση, οδηγώντας την Μπάγερν σε ρεκόρ 3-4.

Αντίθετα, η Ρεάλ υποχώρησε στο 3-4 και συνεχίζει να δείχνει άλλο πρόσωπο μακριά από τη Μαδρίτη.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 44-57, 69-67, 88-81