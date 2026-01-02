Euroleague: Με ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» «πέφτει η αυλαία» του πρώτου γύρου - Real.gr

Η «αυλαία» του πρώτου γύρου της regular season της Euroleague, πέφτει με τη διεξαγωγή του πρώτου ευρωπαϊκού ντέρμπι «αιωνίων», Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (2/1, 21:15), στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής.

Στο Telekom Center Athens, το κλειστό γήπεδο που θα φιλοξενήσει το φάιναλ φορ της Euroleague το 2026 (22-24 Μαίου), οι δύο «αιώνιοι» του ελληνικού μπάσκετ «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πρώτη φορά από το φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι (2024), όταν η ομάδα του Πειραιά είχε επικρατήσει με 97-93 και κατέλαβε την 3η θέση.

Αυτή ήταν η 9η διαδοχική νίκη του Ολυμπιακού στη Euroleague επί του Παναθηναϊκού, σε μία σεζόν (2024-25) που οι «ερυθρόλευκοι» ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι στις τρεις μεταξύ τους ευρωπαϊκές μάχες. Από τις 5 Φεβρουαρίου του 2021 έχει να ηττηθεί ο Ολυμπιακός (ο αγώνας είχε διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας) από τον Παναθηναϊκό! Δηλαδή παρά έναν μήνα… πέντε ολόκληρα χρόνια! Από αυτές τις εννέα σερί «ερυθρόλευκες» νίκες στη Euroleague, οι τέσσερις έλαβαν χώρα στο πρώην ΟΑΚΑ. Όμως, το νικηφόρο σερί του Ολυμπιακού στην έδρα του Παναθηναϊκού είναι 5-0 (!), καθώς στο προηγούμενο ματς των δύο ομάδων πριν την 5η Φεβρουαρίου όταν οι «πράσινοι» νίκησαν στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός είχε επιβληθεί με 78-71 στο ΟΑΚΑ του Παναθηναϊκού, για την 2η αγωνιστική της πρώτης φάσης στις 9 Οκτωβρίου 2020.

Ο Παναθηναϊκός είναι γηπεδούχος και θα έχει τους φιλάθλους του στο πλευρό του, αλλά ο Ολυμπιακός θα μεταβεί στο Τ-Center με την ψυχολογία ανεβασμένη, καθώς προηγείται με 21-7 στις 28 «μάχες» των δύο «αιωνίων» στην Ευρώπη.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, μετρά δώδεκα νίκες στις δεκατέσσερις φορές (12-2) που έχει υπάρξει όρθιος σε ντέρμπι «αιωνίων» στην Ευρώπη. Στο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων», στο ΟΑΚΑ στην πρεμιέρα της Εuroleague τη σεζόν 2023-24, ο Εργκίν Αταμάν, είχε την πρώτη εμπειρία του στην ελληνική «μητέρα των μαχών» στην Ευρώπη και στις 14 Μαρτίου 2024 στο ΣΕΦ τη δεύτερη. Τη σεζόν 2024-25, στην 3η εμπειρία του Τούρκου τεχνικού σε ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων», ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο ΟΑΚΑ με 94-89, στις 8 Νοεμβρίου 2024, για την 8η αγωνιστική. Στις 14 Μαρτίου 2025, για την 29η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός γνώρισε ξανά την ήττα με 76-74 στο ΣΕΦ αυτή τη φορά, στο 4ο ευρωπαϊκό «ντέρμπι αιωνίων» για τον Τούρκο τεχνικό του Παναθηναϊκού. Και στον «μικρό» τελικό του φάιναλ φορ της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι το 2025, στην 5η «μητέρα των μαχών» στην Ευρώπη για τον Αταμάν ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε ξανά. Ο Εργκίν Αταμάν μετρά αντίστροφα δηλαδή για το 6ο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» στην καριέρα του έχοντας γνωρίσει 5 ήττες (0-5) σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό στη Euroleague.

Ο «επτάστερος» Παναθηναϊκός θα πάρει θέση στο τζάμπολ, με ρεκόρ 12-6 (3ος) και με νίκη επί του Ολυμπιακού θα βρεθεί σε «ρετιρέ» για τρεις, μαζί με τις Χάποελ Τελ Αβίβ και Βαλένθια, μετά την εντός έδρας ήττα της Χάποελ από τη Ζαλγκίρις Κάουνας (80-93) στο πρώτο «πιάτο» της 19ης αγωνιστικής, την περασμένη Τρίτη (31/12). Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 10-7, αλλά έχει αγώνα λιγότερο, αφού είχε αναβληθεί ο αγώνας του με τη Φενερμπαχτσέ, την 14η αγωνιστική, όταν πλημμύρισε το ΣΕΦ από την κακοκαιρία που είχε πλήξει τότε την Αττική.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, μετά τη νίκη επί του Αμαρουσίου δήλωσε αισιόδοξος ότι οι «πράσινοι» θα πάνε με φουλ ρόστερ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. «Νομίζω ότι ο Σλούκας ξεκίνησε προπονήσεις, έκανε και ατομικό. Όσμαν και Φαρίντ είναι ακόμη κάπως αδύναμοι μετά από την ασθένειά τους. Όμως νομίζω ότι όλοι θα είναι έτοιμοι γι’ αυτό το ματς, κάθε αγώνας στη Euroleague είναι σημαντικός για εμάς, για τον κόσμο μας, για τον κόσμο τους,» δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός μετά τον αγώνα στο Μαρούσι.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από νικηφόρο σερί 3-0, καθώς η τελευταία ήττα του κατεγράφη στις 11 Δεκεμβρίου (96-89), στο Μιλάνο, από την Αρμάνι, για την 15η αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός μετρά δύο σερί νίκες, αφού ηττήθηκε στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής από τη Βαλένθια (92-99) μέσα στο ΣΕΦ, στις 16 Δεκεμβρίου.

Οι πιθανότητες συμμετοχής του Τάισον Ουόρντ στο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό είναι ελάχιστες. Αν και ο Αμερικανός φόργουορντ θέλει να ενισχύσει την ομάδα του Πειραιά στη «μητέρα των μαχών», πρώτη «μάχη» των δύο «αιωνίων» στην Ευρώπη την τρέχουσα σεζόν και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα την Τρίτη (30/12), στον Ολυμπιακό προσανατολίζονται να μη ρισκάρουν υποτροπή μετά το οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου που είχε υποστεί. O Τάισον Ουόρντ αποτελεί κομβικό παίκτη τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα για τον Ολυμπιακό και η απουσία του στη Euroleague επηρέασε σαφώς το παιχνίδι και τ’ αποτελέσματα των «ερυθρόλευκων». Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε στη Euroleague ο Τάισον Ουόρντ ήταν στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, στο Βελιγράδι, στις 26 Νοεμβρίου. Όπως όλα δείχνουν η αγωνιστική επιστροφή του Τάισον Ουόρντ θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ (6/1, 19:45). Εκτός για τον Ολυμπιακό βρίσκεται και ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο Παναθηναϊκός έχει 88,7 πόντους παραγωγικότητα, ενώ ο Ολυμπιακός 88,5. Στην άμυνα, οι «πράσινοι» δέχονται 85,5 πόντους, ενώ η ομάδα του Πειραιά είναι ελαφρά καλύτερη αφού δέχεται 84,6. Ο Παναθηναϊκός υπερέχει στα αμυντικά ριμπάουντ με 32,3 μ.ο. ενώ ο Ολυμπιακός μετρά 20,9. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι καλύτεροι «κλέφτες» με 7,6 μέσο όρο έναντι 5,6 των «πρασίνων». Δύο λιγότερα λάθη μέσο όρο κάνει ο Παναθηναϊκός εν συγκρίσει με τον Ολυμπιακό.