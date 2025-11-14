Quantcast
Euroleague: Με καρδιά... πρωταθλήτριας η Φενέρμπαχτσε - Real.gr
Euroleague: Με καρδιά… πρωταθλήτριας η Φενέρμπαχτσε

02:40, 14/11/2025
Euroleague: Με καρδιά… πρωταθλήτριας η Φενέρμπαχτσε

Η καρδιά του πρωταθλητή «μίλησε» στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Φενερμπαχτσέ νίκησε 74-70 την πρωτοπόρο της Euroleague, Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους βελτίωσε το ρεκόρ της σε 6-5 και «πάτησε» στη δεκάδα, ενώ η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη παραμένει στην κορυφή, αλλά πλέον δεν θα είναι μόνη.

Τα δεκάλεπτα: 13-13, 27-28, 54-44, 74-70

Οι επικεφαλής της βαθμολογίας πήραν από την αρχή το προβάδισμα, χωρίς να καταφέρουν όμως να αποσπαστούν στο σκορ καθώς σε όλο το πρώτο ημίχρονο η διαφορά δεν ξεπέρασε το +5 υπέρ της Χάποελ. Με πρωταγωνιστή-έκπληξη τον Μπιλτίμ, οι γηπεδούχοι μπήκαν σαν… οδοστρωτήρες στο β΄ ημίχρονο και με σερί 14-2 μέσα σε 5 λεπτά ξέφυγαν με 41-30 (25΄).

Απο τότε κατάφεραν να συντηρήσουν το προβάδισμα, καθώς οι προσπάθειες των Ισραηλινών και ειδικά του Μπράιαντ να «μαζέψουν» τη διαφορά αποδείχθηκαν άκαρπες. Έτσι η Φενέρ έφτασε στη νίκη με το τελικό 74-70 και κορυφαίους τους Χόρτον-Τάκερ (15π.), Μέλι (6π., 10ρ.) και Μπιλτίμ (7π., 3ρ., 2κλ.). Ο Ελάιτζα Μπράιαντ με 19π. και 4/5 τρίποντα «κουβάλησε» τη Χάποελ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

