Euroleague: Με Ποκουσέφκσι, Καλάθη η Παρτιζάν νίκησε τη Μονακό (78-76) - Real.gr

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς τράβηξε δύο κρυφούς άσους από το μανίκι του και η Παρτιζάν νίκησε 78-76 τη Μονακό στο Βελιγράδι στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι Σέρβοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-6, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υποχώρησε στο 6-4.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 36-32, 64-49, 78-76

Οι δύο ομάδες βρίσκονταν κοντά στο σκορ μέχρι τα μέσα της τρίτης περιόδου. Στο σημείο εκείνο η Παρτιζάν άρχιζε να χτίζει διαφορά ασφαλείας χάρη σε δύο αστάθμητους παράγοντες, αμφότεροι γνώριμοι του ελληνικού μπάσκετ. Ο Νικ Καλάθης που δεν είχε σκοράρει στα προηγούμενα παιχνίδια πέτυχε 10 πόντους και ήταν κινητήριος μοχλός της Παρτιζάν, ενώ ο Αλέξανδρος Ποκουσέφκι που μέχρι τώρα είχε σημειώσει συνολικά 10 πόντους, πέτυχε 17 απόψε! Στο 33΄ η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 20 πόντους και το υπόλοιπο έμοιαζε τυπική διαδικασία.

Κι όμως, η Μονακό δεν είχε παραδώσει τα όπλα. Με εκπληκτικό σερί 24-0 (!) όχι απλώς κάλυψε τη διαφορά, αλλά προηγήθηκε 76-74 δύο λεπτά πριν από το τέλος. Η Παρτιζάν απάντησε με 4-0 (78-76) για να ακολουθήσει ρεσιτάλ αστοχίας από τη Μονακό στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα με αποτέλεσμα το σκορ αυτό να είναι και το τελικό της αναμέτρησης.

Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι ήταν καταλυτικός (17π., 7ρ.) ενώ 22π. πέτυχε ο Ντουέιν Ουάσινγκτον για τους νικητές. Από πλευράς Μονακό κορυφαίος ήταν ο Μίροτιτς με 17π., 8ρ. σε 24 λεπτά συμμετοχής.