Euroleague: Με βολές του Κορντινιέ στην εκπνοή, η Εφές νίκησε τη Μπαρτσελόνα (58-55) - Real.gr

Με δύο ελεύθερες βολές του Κορντινιέ σε «νεκρό» χρόνο, η Αναντολού Εφές νίκησε 74-73 τη Μπαρτσελόνα στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι, η τουρκική ομάδα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-7 μετά από 12 αγωνιστικές στη Euroleague, ενώ οι Καταλανοί έπεσαν στο 7-5 στην επιστροφή του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο τους.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 35-46, 58-55

Η «Μπάρτσα» είχε το προβάδισμα και τον έλεγχο σε όλο το πρώτο ημίχρονο το οποίο έκλεισε στο +11 (46-35). Όμως με «έκρηξη» στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι έκαναν επί μέρους σσκορ 19-4 και πέρασαν μπροστά 54-50 στο 28΄ ενώ ολοκλήρωσαν το δεκάλεπτο έχοντας δεχτεί μόλις εννέα πόντους. Έτσι το ματς έγινε ντέρμπι στην τελευταία περίοδο, με το προβάδισμα να εναλλάσσεται συνεχώς, μέχρι που με πέντε συνεχόμενους πόντους ο Οσμάνι έφερε την Εφές σε θέση ισχύος, 69-64 στα 3,5 λεπτά πριν από το φινάλε. Όμως η Μπαρτσελόνα απάντησε με τον σούπερ Βέσελι σε σερί 6-0 και πέρασε μπροστά 70-69 ακριβώς στο 38΄. Όλα κρίθηκαν στην τελευταία φάση, που «πήρε πάνω του» ο Κορντινιέ, ο οποίος κόπηκε στο drive που επιχείρησε, όμως πήρε το ριμπάουντ και κέρδισε φάουλ. Ήταν ο πιο… κατάλληλος παίκτης για να εκτελέσει τις κρίσιμες βολές, ευστόχησε και ολοκλήρωσε το ματς με 8/8 χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη 74-73.

Ο Βάιλερ-Μπαμπ ήταν κορυφαίος για τους νικητές με 12π.,6ρ.,8ασ., που αγωνίστηκαν χωρίς τον τραυματία Σέιν Λάρκιν. Ακολούθησαν οι Οσμάνι (13π.), Κορντινιέ (14π.), ενώ για τη Μπαρτσελόνα ο Γιαν Βέσελι ολοκλήρωσε το ματς με 16π. και 8ρ.