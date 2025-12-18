Euroleague: Μεγάλο «διπλό» η Βίρτους στο Βελιγράδι, δεύτερη σερί ήττα της Μονακό στη Βιτόρια - Real.gr

Με «όπλο» την άμυνα η Βίρτους Μπολόνια πήρε μία απρόμενα εύκολη νίκη επί της Παρτιζάν στο Βελιγράδι! Οι Ιταλοί επιβλήθηκαν 86-68 κι έχουν πλέον ρεκόρ 8-8 στην ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής της Euroleague, ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 6-10.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν από το ξεκίνημα το προβάδισμα, όμως η Παρτιζάν αντεπιτέθηκε. Στη δεύτερη περίοδο έμοιαζε να κυριαρχεί και πήρε «κεφάλι» στο σκορ με 35-27 έχοντας τρέξει ένα επί μέρους σκορ 16-3. Όλα έδειχναν ότι οι Σέρβοι είχαν ανακτήσει τον έλεγχο, όμως η απάντηση της Βίρτους ήταν άμεση.

Με δικό της 13-2 έκλεισε το ημίχρονο μπροστά 40-37. Το ματς τελείωσε ουσιαστικά όταν οι Ιταλοί πέτυχαν 16 αναπάντητους πόντους μετατρέποντας το 52-54 σε 52-70. Η Παρτιζάν πέταξε λευκή πετσέτα, η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 23 πόντους (61-84) και έκλεισε στους 18 (68-86). Ο Έντουαρντς με 20 πόντους και ο Άλστον με 14 (4/5 τρίποντα) ήταν οι καλύτεροι για τους νικητές. Διασώθηκε ο Φερνάντο (10π, 7ρ.) από το «ναυάγιο» της Παρτιζάν.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 37-40, 52-63, 68-86

Με τον Τρεντ Φόρεστ σε μεγάλη βραδιά, η Μπασκόνια νίκησε 85-73 τη Μονακό στη Βιτόρια, στην έκπληξη της 16ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι Βάσκοι βελτίωσαν τη συγκομιδή τους σε 6-10 ενώ οι Μονεγάσκοι του Βασίλη Σπανούλη είναι στο 9-7

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε την καλύτερη εφετινή του εμφάνιση στη Euroleague με 17π., 7ρ. 5ασ. και 27 στον δείκτη οικονομίας, οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του στη νίκη. Από κοντά και ο Καμπαρό με 19π. (αλλά και 5 λάθη). Η Μονακό ήταν άστοχη εντός πεδιάς (38,5% δίποντα, 21% τρίποντα) με τον Μάικ Τζέιμς να μοιάζει απελπιστικά μόνος (21π., 5ρ., 5ασ., 3κλ.)

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 43-34, 62-55, 85-73