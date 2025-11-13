Euroleague: Μεγάλο «διπλό» της Μπαρτσελόνα στο Μόναχο - Real.gr

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να επιστρέψει με «διπλό» στο Μόναχο στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, επικρατώντας δύσκολα της Μπάγερν με 75-74, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Οι Καταλανοί έβγαλαν αντίδραση μετά την απομάκρυνση του Χουάν Πεναρόγια από τον πάγκο της ομάδας, εμφανίζοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο για 38 λεπτά, αλλά χρειάστηκε να περιμένουν την αστοχία του Σπένσερ Ντινγουίντι για να αποφύγουν ανατροπή στο φινάλε…

Ο Αμερικανός γκαρντ των Βαυαρών κέρδισε δύο βολές με το σκορ στο 73-75, ευστόχησε στην πρώτη, αλλά αστόχησε στη δεύτερη, χάνοντας την ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Η Μπαρτσελόνα έτσι ανέβασε το ρεκόρ της σε 6-4, ενώ η Μπάγερν υποχώρησε στο 5-5.

Στατιστικά, οι Καταλανοί κυριάρχησαν στην περιφέρεια, αλλά υπέκυψαν στη μάχη των ριμπάουντ με 27-35. Κορυφαίος για την ομάδα του Όσκαρ Ορεγιάνα ο Τόμας Σατοράνσκι με 13 πόντους, 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Ουίλ Κλάιμπερν πρόσθεσε 12 πόντους. Ο Τόμας Σενγκέλια και ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ είχαν από 10 πόντους έκαστος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας τους.

Από την Μπάγερν, ο Σπένσερ Ντινγουίντι ήταν και πρωταγωνιστής αλλά και μοιραίος, τελειώνοντας με 17 πόντους, ενώ ο Όσκαρ Ντα Σίλνα πρόσθεσε άλλους 17 και μάζεψε 9 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 15-20, 32-43, 57-61, 74-75