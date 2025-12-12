Euroleague: Μεγάλο «διπλό» της Ζαλγκίρις στο Παρίσι - Real.gr

Quantcast
Euroleague: Μεγάλο «διπλό» της Ζαλγκίρις στο Παρίσι

03:30, 12/12/2025
Euroleague: Μεγάλο «διπλό» της Ζαλγκίρις στο Παρίσι

Η Ζαλγκίρις (9-6) πήρε μεγάλο «διπλό» με 108-105 επί της Παρί (5-10), σε μία αμφίρροπη αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής της Euroleague.

Το παιχνίδι είχε 20 εναλλαγές στο σκορ και διψήφιες διαφορές, με τον Ιφί των γηπεδούχων να σημειώνει 27 πόντους και τον Φρανσίσκο να σταματά στους… 26 από πλευράς Λιθουανών. Καθοριστική για τους νικητές και η συνεισφορά του Γουίλιαμς-Γκος (18π., 10ασ.).

Η Παρί προηγήθηκε στο ημίχρονο 56-48, ωστόσο η Ζαλγκίρις αντεπιτέθηκε στο δεύτερο μέρος. Με τρίποντο του Σλίβα και οργανωμένη επίθεση από Γουίλιαμς-Γκος, Φρανσίσκο και Λο, η λιθουανική ομάδα γύρισε το ματς και ολοκλήρωσε το τρίτο δεκάλεπτο στο 73-80, ενώ είχε την ψυχραιμία στο φινάλε για το «διπλό».

Τα δεκάλεπτα: 29-28, 56-48, 73-80, 105-108.

