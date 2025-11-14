Euroleague: «Μίλησε» στο τέλος η Παρί - Real.gr

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, η Παρί νίκησε 90-86 τη Βαλένθια στο Παρίσι, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Euroleague.

Έτσι βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-6 και βρίσκεται ακριβώς πίσω από τη σημερινή της αντίπαλο (6-5)

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 37-49, 67-71, 90-86

Ένα «ξέφρενο» δεύτερο δεκάλεπτο στο οποίο πέτυχε 35 πόντους (!) έφερε τη Βαλένθια σε θέση ισχύος. Με την έναρξη, μάλιστα, του β΄ ημιχρόνου οι Ισπανοί έδωσαν στη διαφορά τη μέγιστη τιμή της (+15) όταν ο φωτεινός πίνακας έγραφε 37-51.

Μέχρι το τέλος της 3ης περιόδου οι γηπεδούχοι είχαν καταφέρει να… γεφυρώσουν το χάσμα (65-69 με τρίποντο του Χιφί) κι έτσι όλα θα κρίνονταν στην τελευταία περίοδο. Εκεί, με προσωπικές ενέργειες των κορυφαίων της Βαλένθια, Ρούβερς και Κάμερον, οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν 86-79 τρία λεπτά πριν από το τέλος, όμως η Παρί απάντησε με 8-0 και βρέθηκε μπροστά 87-86 για πρώτη φορά μετά την πρώτη περίοδο.

Οι Ισπανοί έκαναν λάθος στην τελευταία κρίσιμο επίθεση και οι γηπεδούχοι διαμόρφωσαν το τελικό 90-86 με τρίποντο του Ερέρα που ήταν εκ των κορυφαίων με 13π. (3/5 τρίποντα) και 4ρ. Ο Χιφί είχε 17π. και ο Γουϊλις 15 για τους νικητές, ενώ για τη Βαλένια που έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της, οι Τόμπσον και Τέιλορ πέτυχαν από 13 πόντους.