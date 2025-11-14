Quantcast
Euroleague: «Μίλησε» στο τέλος η Παρί - Real.gr
real player

Euroleague: «Μίλησε» στο τέλος η Παρί

01:50, 14/11/2025
Euroleague: «Μίλησε» στο τέλος η Παρί

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, η Παρί νίκησε 90-86 τη Βαλένθια στο Παρίσι, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Euroleague.

Έτσι βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-6 και βρίσκεται ακριβώς πίσω από τη σημερινή της αντίπαλο (6-5)

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 37-49, 67-71, 90-86

Ένα «ξέφρενο» δεύτερο δεκάλεπτο στο οποίο πέτυχε 35 πόντους (!) έφερε τη Βαλένθια σε θέση ισχύος. Με την έναρξη, μάλιστα, του β΄ ημιχρόνου οι Ισπανοί έδωσαν στη διαφορά τη μέγιστη τιμή της (+15) όταν ο φωτεινός πίνακας έγραφε 37-51.

Μέχρι το τέλος της 3ης περιόδου οι γηπεδούχοι είχαν καταφέρει να… γεφυρώσουν το χάσμα (65-69 με τρίποντο του Χιφί) κι έτσι όλα θα κρίνονταν στην τελευταία περίοδο. Εκεί, με προσωπικές ενέργειες των κορυφαίων της Βαλένθια, Ρούβερς και Κάμερον, οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν 86-79 τρία λεπτά πριν από το τέλος, όμως η Παρί απάντησε με 8-0 και βρέθηκε μπροστά 87-86 για πρώτη φορά μετά την πρώτη περίοδο.

Οι Ισπανοί έκαναν λάθος στην τελευταία κρίσιμο επίθεση και οι γηπεδούχοι διαμόρφωσαν το τελικό 90-86 με τρίποντο του Ερέρα που ήταν εκ των κορυφαίων με 13π. (3/5 τρίποντα) και 4ρ. Ο Χιφί είχε 17π. και ο Γουϊλις 15 για τους νικητές, ενώ για τη Βαλένια που έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της, οι Τόμπσον και Τέιλορ πέτυχαν από 13 πόντους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος που θα βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα - ΒΙΝΤΕΟ

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος που θα βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα - ΒΙΝΤΕΟ

00:20 14/11
«Κοπανούσε την πλάτη του στην κολώνα» - Συγκλονίζει η περιγραφή φίλου του 22χρονου που προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο μπέργκερ

«Κοπανούσε την πλάτη του στην κολώνα» - Συγκλονίζει η περιγραφή φίλου του 22χρονου που προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο μπέργκερ

23:14 13/11
Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του μακελειού στα Βορίζια - Η τελευταία διαδρομή του 39χρονου

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του μακελειού στα Βορίζια - Η τελευταία διαδρομή του 39χρονου

23:02 13/11
Πρόστιμο από τη ΡΑΣ στον ΟΣΕ - Αποκάλυψη του ANT1 για τον Οργανισμό

Πρόστιμο από τη ΡΑΣ στον ΟΣΕ - Αποκάλυψη του ANT1 για τον Οργανισμό

21:26 13/11
Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς - Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ

Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς - Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ

21:08 13/11
Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Πώς «βλέπουν» οι πολίτες πιθανά νέα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Πώς «βλέπουν» οι πολίτες πιθανά νέα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

20:39 13/11
Το 3I/ATLAS και οι επτά λόγοι που διχάζουν τους επιστήμονες

Το 3I/ATLAS και οι επτά λόγοι που διχάζουν τους επιστήμονες

14:56 13/11
«Το επταήμερο 13 με 20 Νοεμβρίου φέρνει απρόσμενες ευκαιρίες – Ανακαλύψτε ποιο ζώδιο θα έχει τη μεγαλύτερη τύχη»

«Το επταήμερο 13 με 20 Νοεμβρίου φέρνει απρόσμενες ευκαιρίες – Ανακαλύψτε ποιο ζώδιο θα έχει τη μεγαλύτερη τύχη»

16:15 13/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved