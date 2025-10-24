Euroleague: «Μισός» και «παραδόμενος» στην Μπολόνια ο Παναθηναϊκός (92-75) - Real.gr

Η ήττα αυτή «γκρέμισε» τους «πράσινους» από την κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Παναθηναϊκός «παραδόθηκε» στην Μπολόνια, «πληγωμένος» από απουσίες και τραυματισμούς που τον «γκρέμισαν» από την κορυφή της βαθμολογίας στη Euroleague. Στη χειρότερη τους εφετινή εμφάνιση, επιθετικά και αμυντικά, οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με το βαρύ 92-75 από τη Βίρτους, για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχωρώντας στο 4-2 και δίνοντας τέλος στο νικηφόρο σερί των τριών θετικών αποτελεσμάτων. Στον αντίποδα, οι Ιταλοί «έπιασαν» το τριφύλλι στη βαθμολογία με ρεκόρ 4-2, γράφοντας το «3/3» στις τελευταίες αγωνιστικές.

Ο Παναθηναϊκός «ταξίδεψε» στην Μπολόνια με μοναδικό «καθαρόαιμο» σέντερ τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, λόγω του τραυματισμού του Ρισόν Χολμς, είδε τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νίκο Ρογκαβόπουλο να σφίγγουν τα δόντια και να αγωνίζονται με ελαφρά διαστρέμματα στο δεξί πόδι, ενώ από εχθές είχε… χάσει και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, συν τις γνωστές απουσίες των Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρου Σαμοντούροβ.

«Πληγωμένος» και χωρίς λύσεις από τον πάγκο, ο επτάστερος κόλλησε στον αμυντικό… βάλτο της καλά διαβασμένης Βίρτους και χωρίς μακρινό σουτ (4/21 τρίποντα) και ριμπάουντ (28 έναντι 39) έχασε με το… καλησπέρα την επαφή, για να δει στην τρίτη περίοδο τον Εργκίν Αταμάν να αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές, μετά από διαμαρτυρίες του Τούρκου τεχνικού για αντιαθλητικό που χρεώθηκε ο Κέντρικ Ναν και να σηκώσει πρόωρα… λευκή πετσέτα.

Ο Κέντρικ Ναν ξεχώρισε από την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού με 19 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε ο Τι Τζέι Σορτς και 14 ο Τσέντι Όσμαν.

Από την Βίρτους που κυριάρχησε και στο κομμάτι της δημιουργίας (22ασ.) και μέτρησε 10 κλεψίματα, έλαμψε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 22 πόντους, ενώ με 15 τελείωσε τον αγώνα ο Μάθιου Μόργκαν και 14 ο Άλεν Σμάιλαγκιτς. Ωστόσο, αυτός που κέρδισε τον τίτλο του MVP ήταν ο Αλεσάντρο Παγιόλα με την all around εμφάνιση του (7π. με 2/3τρ., 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 μπλοκ και 2 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 48-35, 69-53, 92-75

Με τέσσερα λάθη, μόλις 1/5 τρίποντα, χαμένα τα ριμπάουντ και κενά στη ρακέτα στην πρώτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός έχασε από το εναρκτήριο τζάμπολ το προβάδισμα και βρέθηκε σε ρόλο… κυνηγού, αδυνατώντας να ανοίξει το γήπεδο και να βρει καθαρές ευκαιρίες στην περιφέρεια. Στον αντίποδα, η Βίρτους με μία καλή εκκίνηση κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της, παίρνοντας προβάδισμα χάρη στην συγκροτημένη άμυνα και τις σωστές επιλογές στο transition παιχνίδι, που της επέτρεψαν στο 9΄ να βρεθεί στο +6 (19-13) και να κλείσει την περίοδο στο +4 (19-15).

Με την «πράσινη» άμυνα να μην ενεργοποιείται και οι αδυναμίες του πρώτου δεκαλέπτου να παραμένουν, ο Παναθηναϊκός είδε τη Βίρτους να ανεβάζει στροφές μέχρι το ημίχρονο και να κυριαρχεί στο παιχνίδι. Με σερί 8-0 η ιταλική ομάδα κατάφερε από το 26-25 να βρεθεί στο 34-25 στο 15΄ και σταδιακά να ανοίγει την ψαλίδα της διαφοράς από τα 6,75, μέχρι το +15 στο 19΄ (48-33).

Αν και μπήκε με διάθεση στην άμυνα ο Παναθηναϊκός, γρήγορα ήρθε νέος αποσυντονισμός… Στα 6:48΄ πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου ο Αταμάν αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές για διαμαρτυρίες μετά την απόφαση των διαιτητών να χρεώσουν αντιαθλητικό στον Ναν (act of violence πάνω στον Τζάλοου) και οι «πράσινοι» έμειναν ακέφαλοι… Στον αντίποδα οι Ιταλοί είχαν βρει ρυθμό από τα 6,75 και με τρίποντα των Έντουαρνς, Μόργκαν και Βιλντόζα βρέθηκαν στο +18 (65-47 στο 28΄), για να μπουν στην τέταρτη περίοδο στο +16 (69-53). Τυπικής διαδικασίας το τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Παναθηναϊκό να μην έχει τόσο την αγωνιστική ηρεμία, όσο και τις λύσεις από τον πάγκο για να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση, πέφτοντας με το τελικό 92-75.

ΒΙΡΤΟΥΣ (Ντούσκο Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα 5 (1), Έντουαρντς 22 (2), Παγιόλα 7 (2), Νιάνγκ 8, Σμάιλαγκιτς 14, Τέιλορ, Άλστον 4, Χάκετ, Μόργκαν 15 (3), Τζάλοου 9 (1), Ντιούφ 8.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 15, Όσμαν 14 (2), Σλούκας 8, Ρογκαβόπουλος 4, Γκραντ 5 (1), Κουζέλογλου, Ναν 19 (1), Γκριγκόνις, Ερναγκόμεθ, Μήτογλου 4, Γιούρτσεβεν 6.