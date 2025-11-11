Euroleague: Μονόδρομος η νίκη για τον Παναθηναϊκό στο Παρίσι - Real.gr

Ακόμη μια... απαιτητική εβδομάδα αρχίζει για τους «αιώνιους» του ελληνικού μπάσκετ, καθώς έχουν -για τέταρτη φορά στην τρέχουσα σεζόν- διπλή αγωνιστική υποχρέωση στη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός δίνει πρώτα ένα παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στη συνέχεια έναν αγώνα μακριά από το «σπίτι» του, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει δύο φορές μακριά από το “Telekom Center Athens” και οι δύο ελληνικές ομάδες θα επιδιώξουν να πανηγυρίσουν ισάριθμες νίκες, προκειμένου να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας το βράδυ της Παρασκευής (14/11).

Την… αρχή κάνουν οι «πράσινοι», οι οποίοι, χωρίς τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος υπέστη θλάση στη γάμπα και απουσίασε από το ματς πρωταθλήματος με το Περιστέρι, αντιμετωπίζουν την Τρίτη (11/11, 22:00) την Παρί στο Παρίσι, ενώ στη συνέχεια θα αναμετρηθούν την Πέμπτη (13/11, 21:45) στη Μαδρίτη με την -αήττητη εντός έδρας (4-0)- Ρεάλ.

Το πρόγραμμα της 10ης και της 11ης αγωνιστικής στη Euroleague:

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

==============

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 11/11

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 11/11

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία) 11/11

Παρτιζάν (Σερβία)-Μονακό (Μονακό) 11/11

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 11/11

Βαλένθια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 11/11

Παρί (Γαλλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 11/11 (22:00)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12/11 (21:15)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 12/11

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 12/11

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

==============

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μονακό (Μονακό) 13/11

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13/11

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 13/11 (21:45)

Παρί (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 13/11

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία) 13/11

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14/11

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 14/11

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 14/11

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 14/11

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 14/11 (21:30)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 7-2

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 7-2

Ολυμπιακός 6-3

Μονακό (Μονακό) 6-3

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 5-4

Βαλένθια (Ισπανία) 5-4

Παναθηναϊκός 5-4

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 5-4

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-4

Παρί (Γαλλία) 4-5

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 4-5

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 4-5

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-5

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-6

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-6

Μπασκόνια (Ισπανία) 3-6

Παρτιζάν (Σερβία) 3-6

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-7

Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-7

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ