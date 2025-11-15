Euroleague: MVP για την 11η αγωνιστική ο Ιζάια Κορντινιέ - Real.gr

Στον Ιζαιά Κορντινιέ κατέληξε το βραβείου του MVP της 11ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο Γάλλος γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και οδήγησε την Αναντολού Εφές σε εντός έδρας νίκη με 74-72 επί της Μπάγερν Μονάχου. Ο Κορντινιέ συγκέντρωσε 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, χάρη στους 26 πόντους με 7/9 δίποντα, με 2/3 τρίποντα και με 6/6 βολές που πέτυχε. Επιπρόσθετα, μάζεψε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και είχε και 5 κερδισμένα φάουλ.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Κορντινιέ αναδεικνύεται πολυιμόερος παίκτης μιας αγωνιστικής. Η πρώτη ήταν για την 17η αγωνιστική της σεζόν 2024-25, όταν φορούσε τη φανέλα της Βίρτους Μπολόνια.