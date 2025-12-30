Euroleague: MVP για τον Δεκέμβριο ο «μαγικός» Κέβιν Πάντερ - Real.gr

Στον Κέβιν Πάντερ κατέληξε ο τίτλος του MVP της Euroleague για τον Δεκέμβριο, τον τελευταίο μήνα του 2025. Ο Αμερικανός γκαρντ οδήγησε την Μπαρτσελόνα σε ρεκόρ 4-1 σ' αυτό το διάστημα, μετρώντας 24,4 πόντους μέσο όρο.

Ο Πάντερ είχε ποσοστά ευστοχίας 55,1% στα δίποντα, 46,9% στα τρίποντα και 92% από τη γραμμή των βολών.

Επιπρόσθετα είχε 3,4 ασίστ και 1,8 κλεψίματα μέσο όρο ανά αγώνα. Έμεινε στα παρκέ λίγο περισσότερο από 32 λεπτά ανά αγώνα μέσο όρο. Μόνο επτά παίκτες στις 20 συμμετέχουσες ομάδες ξεπάρασαν τα 30 λεπτά συμμετοχής μέσο όρο τον Δεκέμβριο.

Όμως, η βραδιά που δεν θα ξεχάσει ο ίδιος ο Πάντερ είναι αυτή της 17ης αγωνιστικής όταν σημείωσε 43 πόντους στη νίκη της Μπαρτσελόνα μετά από τρεις παρατάσεις απέναντι στην Μπασκόνια. Έγινε δε ο 9ος παίκτης που ξεπερνά το φράγμα των 40 πόντων σε έναν αγώνα της Euroleague αυτόν τον αιώνα. Οι 43 πόντοι αποτελούν την 4η καλύτερη επίδοση στη σύγχρονη ιστορία της Euroleague.

Τα 12 εύστοχα σουτ εντός πεδιάς που είχε σε αυτή την αναμέτρηση αποτελούν ρεκόρ στην ιστορία της Μπαρτσελόνα. Μάλιστα από τους 43 πόντους του συνολικά, τους 23 πέτυχε στην 3η παράταση για να κρατήσει «ζωντανή» την «Μπάρτσα»!